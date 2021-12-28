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Vali Dağlı: “2021’de 45 bin kişi istihdam edildi”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 45 bin 4 kişinin istihdam çalışmasının yapıldığını açıkladı.

Ekonomi 28.12.2021, 12:54
Vali Dağlı: “2021’de 45 bin kişi istihdam edildi”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 45 bin 4 kişinin istihdam çalışmasının yapıldığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile toplantı yaparak pandemi döneminde çalışma koşulları, teşvik sistemleri, işe yerleştirme, işbaşı eğitim programı, toplum yararına program, işgücü piyasası, iş yeri ve okul ziyaretleri, ödemeler, işgücü yetiştirme kursları ve mesleki eğitimle ilgili brifing aldı. Toplantı sonunda açıklama yaparak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün kuruma kayıtlı işsizleri iş hayatına kazandırma, işverenleri ve iş arayanları buluşturma, işsizlerin toplum yararına işlerde çalışması için finansal destek sağlama, mesleki eğitim kursları ile işsizlere ve işverenlere destek olarak kalifiye iş gücü yetiştirme, işbaşı eğitim programları ile işsizlere mesleki deneyim kazandırma, engellilere kendi işini kurma, mesleki eğitim ve istihdam imkânı sağlama, öğrencilere meslek seçiminde ve iş gücü piyasasına geçişte destek olma noktasında çok önemli görevler ifa ettiğini belirten Vali Dağlı, “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılı içerisinde istihdam faaliyetleri kapsamında 28 bin 445 kişinin işe yerleştirme, 14 bin 623 kişinin işbaşı eğitim programı, 1420 kişinin kursa yerleştirme ve 516 kişinin toplum yararına program olmak üzere toplam 45 bin 4 kişinin istihdam çalışması yapılmıştır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında 33 bin 68 iş yeri ziyareti ve 364 okul ziyareti yapılarak toplamda 33 bin 432 danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. Ayrıca bireysel ve grup görüşmesi kapsamında toplam 74 bin 540 kişiyle görüşme sağlanmıştır. Kovid-19 salgını döneminde devletimiz istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteğini uygulamaya almış ve ilimizde 2021 yılında 118 milyon TL kısa çalışma ödeneği, 90 milyon TL nakit ücret desteği verilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Ekim ayı dönemine kadar 103 milyon TL işbaşı eğitim programı, 41 milyon TL işsizlik ödeneği, 37 milyon TL toplum yararına programlar ve 6 milyon TL iş gücü yetiştirme kursları, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu olmak üzere toplamda 395 milyon TL ödeme yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz işbaşı eğitim programı sayısında Türkiye 3.sü, işbaşı eğitim programı engelli katılımcı sayısında Türkiye 1.si, işveren danışmanlığında Türkiye 2.si olmuştur” dedi.

8. OSB ve 1 milyar dolar üzeri ihracat

Açıklamasının devamında bölgenin en gelişmiş sanayi alt yapısına sahip olan Samsun’un, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölgesi, Lojistik Merkezi, Teknopark ve Ar-Ge merkezleri, Türkiye’nin en büyük işletmeleri arasında yer alan firmaları ve kuzeye açılan limanlarıyla ‘Karadeniz Bölgesi’nin sanayi başkenti’ konumunda olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği gibi ‘üretim, istihdam, büyüme ve ihracatın artırılması’ için Samsun’da yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti. Vali Dağlı, çalışmaların sonucunda yakın zamanda Samsun’da 8’inci organize sanayi bölgesinin kazandırıldığını, yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerde iki yıl içerisinde yapılacak fabrikalarla Samsun’un tam bir sanayi şehrine dönüşmesinin, istihdam imkanlarının artmasının ve ihracatta 2021 yılı Ekim ayında ulaşılan 1 milyar dolar üzerindeki rakamların çok daha üstüne kolaylıkla ulaşılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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