Vali Çiçek’ten ağızları tatlandıracak haber

Afyonkarahisar Evciler İlçe Kadın Kültür Evleri’nde kurulan atölyede kadınlar tarafından üretilen ve ‘İncila’ ismi verilen doğal çikolatalar, imzalanan sözleşme ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı oldu. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı. Kadınlar günlük yaklaşık 400 kilogram doğal çikolata üretiyor. Çikolata yurt içi piyasada zincir marketler ile birlikte, sanal pazarda satılmaya başladı.

Bu kapsamda İncila’nın pazarının genişlediği müjdesini veren Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir güzel haber daha. Türkiye’nin markası Tarım Kredi Kooperatifleri ile Evciler Kadın Kooperatifimiz arasında sözleşme yapıldı. Sözleşmeye göre, Tarım Kredi Kooperatifleri, Evciler Kooperatifimizden yaklaşık 6 ton çikolata alacak. Tüm Türkiye’de raflarda Evciler çikolatası olacak” ifadelerine yer verdi.

İncila markasının kısa süre içerisinde Tarım Kredi Kooperatif marketleri raflarında yerini alacağı belirtildi.