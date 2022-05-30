Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler suçla mücadelede bize destek oluyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, sanayicilerin suçla mücadelede işsiz gençlere istihdam sağlayarak destek olduklarını söyleyerek, “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” dedi.

KAYSO Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali yardımcıları, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vali Gökmen Çiçek’e Kayseri ile ilgili sunum yaptı. Kayseri olarak ihracatta 2022 hedefinin 4,1 milyar dolar olduğunu söyleyen Büyüksimitci, “Öncelikle Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynayarak bize bu heyecanı yaşatan Kayserispor’umuzu tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu ay sporda ülke olarak büyük başarılara imza attık. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında art arda yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan şampiyonluklar yaşadık. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak takım halinde şampiyon olduk. Anadolu Efes Basketbol Takımımız ikinci kez EuroLeague şampiyonu olarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Ardından Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ülke olarak bize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı ve takımlarımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeri gelmişken bu sezon Süper Lig Şampiyonu olan Trabzonspor’u, taraftarlarını, yöneticilerini ve futbolcularını da ayrıca kutluyorum. Kayseri 2020 yılında pandeminin başlamış olduğu yılda, 1,5 aylık bütün gümrük kapılarının kapatıldığı, ihracatın durduğu yılda 2,6 milyar dolar ihracat yaparak bir rekor kırdı. Daha sonra 2021 yılında 3,6 miyar dolar ihracat yaparak yeni bir rekor kırdık. İnşallah bu yıl da 4,1 milyar dolar civarında ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu rakam olacak” dedi.

Kayseri’nin ekonomide milli bir mücadele verdiğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Hem ekonomik yönden hem de ticari yönden insanlarımızın büyük bir kısmı olumlu düşünceler içerisindedir. Birçok yerde Kayserililerin sözü senet olarak görülür. Kayseri isteyene yol açar. Çalışmak isteyin yeter ki, mücadele etmek isteyene üretmek için çok fazla fırsat vardır diye söylemişlerdi gelmeden önce bana. Bu şehrin kendine hizmet edeni unutmayacağını biliyorum. Kayseri’yi ilgilendiren her şey benim görev alanım. Bunu da sözde değil gerçekten mücadele ile ortaya koymak istiyorum. Çünkü Kayseri’de bir milli mücadele verildiğini gördüm. Kayserili ticareti, sanayiyi sadece para kazanmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği bir milli mücadele olarak bakıyor. Ben Türkiye’nin pek çok cephede mücadele edeceğine inanıyorum ama gençlerimiz ve ailelerimiz belki de korumamız gereken en önemli limanlar. Burada Kayseri örneğinde olduğu gibi inşallah mücadele ederek, sanayicilerimizin de istihdama yapacağı katkılarla bizim bu alandaki mücadelemize de katkıları olacak” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’yi en çok kamerası olan şehir yapacağız”

Vali Çiçek, suç önleme çalışmalarında şehrin her yanına kamera yerleştirdiklerini ve Kayseri’yi Türkiye’nin en çok kamerası olan şehri yapabileceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Geldiğim günden beri özellikle son zamanlarda birkaç kişi hırsızlıkla ilgili şikayetlerini belirtti. Burada herkes sanayici. İş yeriniz var, evleriniz var. Bu benim görevim ve şehrin tamamını kameralarla döşüyoruz. Bugün itibarıyla talimatını verdim. Hiç görmediğiniz kadar, belki de Türkiye’de en çok kamera olan şehir haline getireceğiz Kayseri’yi. Bunun için de bütçeyi ayarladık. İnşallah bu sıkıntıyı Kayseri’den çıkaracağız. Sizin güven ve huzur içerisinde evlerinizde korkunuz olmadan yaşamanızı sağlayacağız. Ben vali olarak bütün konularda yanınızda olmak isteyen bir kardeşinizim.”

Sunum ve konuşmaların ardından KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci tarafından Vali Gökmen Çiçek’e hediye takdim edildi.