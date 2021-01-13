Vali Çelik: "Kütahya’nın tescilli ürün sayısı 9’a çıktı"
Kütahya’ya özgü, asırlık lezzetler; cimcik aşı, bitli helva, köpük helvası ve kızılcık tarhanası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı aldı. Tescilli ürün sayısının 9’a yükseldiğini, 2 ürünün başvuru aşamasında olduğunu belirten Vali Ali Çelik, KÜTBO’ya gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kütahya’ya özgü, asırlık lezzetler; cimcik aşı, bitli helva, köpük helvası ve kızılcık tarhanası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek coğrafi işaret onayı aldı. Tescilli ürün sayısının 9’a yükseldiğini, 2 ürünün başvuru aşamasında olduğunu belirten Vali Ali Çelik, KÜTBO’ya gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kütahya Ticaret Borsası’nın (KÜTBO) başvurusu sonucu Kütahya’nın tadına doyum olmayan yöresel lezzeti “cimcik aşı”, Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti “bitli helva”, 1898 yılından bu yana Ramazan sofralarının aranan lezzeti “paşa helvası” ve vitamin deposu, şifa kaynağı “kızılcık tarhanası” Kütahya adına tescillendi.
Kütahya Pazarlar kirazı ile Simav domatesi için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirten KÜTBO Başkanı Necati Gültekin, “Kütahya’da üretilen ürünlerin pazar payının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.KÜTBO’nun başarılarını tebrik eden Vali Ali Çelik, gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Kütahya’nın coğrafi işaret alma potansiyeline sahip çok sayıda çeşitlilik ve ürün barındırdığını belirten Vali Çelik, Simav halısı, Tavşanlı leblebisi, Kütahya çinisi, Şaphane vişnesinin ardından cimcik aşı, bitli helva, köpük helvası, paşa helvası, kızılcık tarhanasının tescillenmesiyle birlikte Kütahya’da coğrafi işaret onaylı ürün sayısının 9’a yükseldiğini kaydetti.
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