Vali Becel: “Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye’nin yüzde 31’ini Nevşehir üretiyor”

Kıraç ve sulu şartlarda üretimi yapılabilen, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle Nevşehir bölgesinde tercih edilen çerezlik kabak çekirdeğinin hasadı yapıldı.

Nevşehir’in Kaymaklı kasabasında bulunan Çiftçi Musa Güney’e ait tarlada yapılan hasada, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de katıldı. Vali Becel, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra kadınlarla birlikte kabak çekirdeği ayıkladı. Vali Becel, burada yaptığı açıklamada, “Kabak çekirdeği coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi. Kabak çekirdeği alanında Türkiye’nin üretiminin yüzde 31’ini karşılıyoruz. Yıllık 20 bin tonun üzerinde bir üretimimiz var. Bölgede patates, kuru fasulye ve kuru üzümden sonraki en önemli ürünümüz. Geleceğin dünyasında gıdanın ön plana çıkacağını hepimiz biliyoruz. İlimizde de bu alternatif ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Çerezlik kabak üretiminin kıraç ve sulu şartlarda yapılabildiğini, yetiştiriciliği ve pazarlamasındaki avantajları nedeniyle bölgede tercih edildiğini belirten Bali Becel, "Çerezlik kabak üretimi Nevşehir’de 234 bin 225 dekar alana ulaştı. 20 bin 325 ton üretim ile ülkemiz çerezlik kabak üretiminin yüzde 31’ini karşılamakta ve ülkemiz üretiminde ilk sırada yer almakta. ’Ürgüp sivrisi’, ’hanım tırnağı’ ve ’çerçeveli’ olarak yörede isimlendirilen çeşitlerin üretimi büyük ölçüde sulu şartlarda gerçekleştirilmekte, bu nedenle verim yüksek olmakta. Çerezlik kabak çekirdeğinde susuz şartlarda 40-70 kilogram/dekar, sulu şartlarda 90-120 kilogram/dekar verim alınmakta" ifadelerini kullandı.