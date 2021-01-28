Vali Aydoğdu: “Tek bir çıkar yolumuz var, üretim yapmak”

Engelli ve eski hükümlülere hibe destek çeklerini veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Bizim tek bir çıkar yolumuz var, üretim yapmak. Sürekli üretim yapmamız gerekiyor” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Engelli ve Eski Hükümlülere Destek Projesi” kapsamında 266 engelli ve eski hükümlü vatandaşın kendi işinin patronu olduğu Aksaray’da son çağrı döneminde 24 engelli ve eski hükümlü daha hibe desteği alarak işlerini kurma yoluna girdi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında 24 engelli ve eski hükümlü vatandaşa 65 bin liraya kadar hibe destek çeki verildi.

“En büyük engellilik insanın kalbinde olan engelliliktir”

Verilen hibe destek çekleri engelli ve eski hükümlü vatandaşların yüzlerini güldürürken, Vali Aydoğdu istihdam ve üretime dikkat çekti. En büyük engelliliğin insanın kalbinde oluştuğunun altını çizen Vali Aydoğdu, “Biliyorsunuz, en büyük engellilik insanın kalbinde olan engelliliktir. Yoksa bizim, hepimizin bir dünyaya gelişimiz kendi irademizle olan bir şey değil. Engelli vatandaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri, istihdama katkı sağlamaları, üretim yapmaları bu toplumun olmazsa olmazıdır. Bizim tek bir çıkar yolumuz var, üretim yapmak. Sürekli üretim yapmamız gerekiyor. Tarımda, teknolojide, sanayide üretim yapmamız gerekiyor. Ama buna da engelli vatandaşlarımızın üretim anlamında bu kadar kendilerini iyi hissetmeleri, istihdama bu kadar katkı sunmak istemeleri Aksaray ekonomisi açısından, Türkiye ekonomisi açısından çok çok önemli. İstihdam sağlarsanız, insanlarınızı istihdamın içine alırsanız, oraya katkı sunarlarsa insanlar daha da mutlu olurlar. Mutluluk bir şeyi üretmekle ilgilidir. Bakın, bizim üretmemiz gerekiyor, topluma faydalı olmamız gerekiyor” dedi. Vali Aydoğdu, “Engelli vatandaşlarımızın kendini iyi hissetmeleri ve istihdama katkı sağlamak istemeleri bizi son derece mutlu etmiştir. İnşallah bu hibelerimiz artarak devam edecektir. Bu anlamda Aile ve Çalışma Bakanımıza, İŞKUR Müdürümüze ve buradaki istihdam kurulu üyelerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu paralar hep bereketli olsun, üretime katkısı olsun. Siz hep üretin, bizlerde size böyle çekler vermeye devam edelim” ifadelerini kullandı.

"Kendi işimizin patronu olacağız"

Hibe desteği alan ve mutlulukları yüzlerinde okunan engelli ve eski hükümlüler ise kendi işlerinin patronu olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti. Hibe desteği alan Halil İbrahim Savaş (48), “Ben boya işi yapacağım. Benim çocuğum da bu işi yapıyor. Biz Allah izin verirse işimizi yürüteceğiz, büyüteceğiz, yeni insanlar alacağız işimize. Allah büyük. Kendi işimizin patronu olacağız Allah izin verirse. İşimize engelli arkadaşlarımızı da alacağız Allah’ın izniyle” dedi.

Döndü Kaçar (45), “Kendi projemi kendim kuracağım. Kendi işimi yapacağım. Devletimizden Allah razı olsun. Kendi işimin patronu olacağım” diye konuştu. Filiz Olgun (45), “Hibe desteği aldım. Kendi işimin patronu olacağım. Kronik, onkoloji hastasıyım. Teşekkür ediyorum” derken, Murat Öztaş (42) ise, “Engelli olarak dışarıda kaldığımız için şu anki projelerden iş kurma imkanlarımız doğdu. Bunun için teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza. İşkur müdürümüze” şeklinde konuştu.

“Engelli kardeşlerimiz iş gücü piyasasında girişimci olacak”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren İŞKUR Aksaray İl Müdürü Mahmut Akkuş ise, “Özellikle son dönemde yaklaşık 266 engelli ve eski hükümlü vatandaşımız 65 bin TL’ye kadar hibe desteği alarak kendi işlerinin patronu oldular. Son çağrı döneminde de bugün il istihdam kurulu toplantımızda 14 engelli vatandaşımız ve 10 eski hükümlü vatandaşımızın hibe çekleri sayın valimiz tarafından dağıtımı gerçekleştirildi. Güzel husus şu, hayaller engel tanımıyor. İstihdam engel tanımıyor. Her biri yanında engellileri çalıştırıyor. Her biri yanında eski hükümlü kardeşlerimizi çalıştırıyor. Dezavantajlı guruptaki insanları çalıştırıyorlar. Engelli kardeşlerimiz iş gücü piyasasında girişimci olacak. Bizleri mutlu eden taraf bu” dedi.