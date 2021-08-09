VakıfBank’tan yılın ilk yarısında Türkiye bilançosuna 584 milyar TL katkı

VakıfBank, 2021 yılının ilk yarısına ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bireysel müşterilerden KOBİ’lere, tarımsal üreticilerden ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam eden Bankamızın ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve 729 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan VakıfBank, toplam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar TL oldu.”

İlk yarıda 2,9 milyar dolarlık yurtdışı finansman

Fonlama tarafında da başarılı bir altı ayı geride bıraktıklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Ana fonlama kaynağımız olan mevduat yıllık yüzde 29 artışla 432 milyar TL seviyelerine geldi. Daha da önemlisi bankacılık sektörü için en önemli fonlama kaynağı olan vadesiz mevduat yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Mevduatlarımız ana fonlama kaynağımız olmaya devam ederken fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımızda da hız kesmedik” diye konuştu.

Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, bu alanda ilave adımlar atmaya ve bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini ifade etti. Bu yaklaşımla uyumlu olarak yurtdışından sağlanan kaynaklara değinen Üstünsalih, “Nisan ayında Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini gerçekleştirerek 1,1 milyar dolarlık yurtdışı finansman sağladık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamındaki 1 milyar 750 milyon dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında toplam 2,9 milyar dolar yurtdışı finansman sağlamış olduk” dedi.

“Ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor”

Teknolojik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken geliştirdikleri yeni ürünlerle de ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler ürettiklerinin altını çizen VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yenilikçi VBanko Çek Dijital ürünümüz ile KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerimizin güvenle ticaret yapmasına sağlarken, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunduk. Ayrıca pandemi döneminde KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan Bankamız ihracatçı KOBİ’lere sağladığı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut yapısını daha da güçlendirdi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile pandemi koşullarına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri ziyaretleri gerçekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip, özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç olarak 2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaştık.”

“Çiftçilerimize hizmeti şubeden tablete taşıdık”

Tarım Bankacılığı ile tarımsal üreticilerin yanında olan VakıfBank’ın pandeminin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla ‘VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet Uygulaması’nı hayata geçirdiğine vurgu yapan Üstünsalih, “Böylece finansal destek almak isteyen çiftçilerimize birçok konuda şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Ayrıca bireysel kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı. Farklı alanlarda uygulamaya aldığımız yeni ürünlerimiz ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor” diye konuştu.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Haziran 2021 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: