banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi

VakıfBank’tan Türkiye ekonomisine büyük destek: ‘Reel ekonomiye 523 milyar TL katkı’

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre 2020 yılında toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağlayan VakıfBank, yılın aynı döneminde elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti.

Ekonomi 10.02.2021, 09:38
4
VakıfBank’tan Türkiye ekonomisine büyük destek: ‘Reel ekonomiye 523 milyar TL katkı’

2020 yılında elde ettiği brüt karından ilave 220 milyon TL serbest karşılık ayıran banka, toplam serbest karşılıklarını ise 1 milyar 72 milyon TL’ye yükseltti.

Müşterilerinin ve Türkiye ekonomisinin daima yanında olan VakıfBank, 2020 finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği pandemi döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi. 

“Milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz”

Üstünsalih, “Ülkemiz için üreten, değer katan, istihdam sağlayan, iş ve emek veren her kesimi var gücümüzle destekliyoruz. Devletimizin yol gösterici nitelikteki politikalarına mutlak bir uyumla görevimizi yerine getiriyoruz. Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda koruduk ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ettik. Özellikle cari dengeye pozitif katkı yapan, istihdamı geliştiren, ülkemiz için kritik önem taşıyan, yerli ve milli üretimde faaliyet gösteren sektörler için özel ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük” dedi. 

Bankacılık faaliyetleri kapsamında hemen her alanda pazar paylarını artırdıklarını kaydeden Üstünsalih “2020 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 523 milyar TL’ye ulaştı.  699 milyar TL toplam aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak kararlılıkla, ülkemizin, milli ekonomimizin ve müşterilerimizin daima yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘‘Nakdi kredilerde pazar payımız yüzde 12’ye ulaştı’’

VakıfBank’ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,6 artışla 422 milyar TL’yi aştığına vurgu yapan Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66,6 artışla 699 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söyleyen Üstünsalih, “Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine;  toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkmıştır.  2020 yılında Bankamız sermayesinin devletimiz tarafından güçlendirilmesi bu sağlıklı büyümede en önemli itici kuvvetlerden biri olmuştur.” dedi.

“Sektörün oldukça üzerinde mevduat artışı”

Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabana yaygın mevduat hedefimiz doğrultusunda, bu yıl da sektöre hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik. Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artarak 414 milyar TL’yi aştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de yine sektör ortalamalarının oldukça üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 9,8’den yüzde 12 seviyesine yükselmiştir.”

“Sürdürülebilir finansman alanında bir ilke daha imza attık”

VakıfBank olarak, mevduat dışı fonlama tarafında bir ilke daha imza attıklarına dikkat çeken Üstünsalih, 750 milyon dolar tutarında mevduat bankalarınca ihraç edilen ‘ilk Sürdürülebilir Eurobond’ işlemini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. “Hemen ardından Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ olma özelliğini taşıyan 200 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzaladık” diyen Üstünsalih, “Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası olarak, bu başarılı işlemlere ilaveten gerçekleştirdiğimiz diğer yurtdışı fonlamalarla birlikte 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,1 milyar dolar tutarında yeni kaynak temin ettik. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurtdışından kaynak temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

 “Dijital dönüşüm hız kesmeden devam ediyor”

Üstünsalih, 2020 yılında dijitalleşme sürecinde de sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Teknoloji alanında global gelişmeleri yakından takip eden bir banka olarak dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attık. Salgın döneminde değişen yaşam koşullarına hızla ayak uydurabilmek adına dijital platformlarımızın performansını en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimize sağladığımız hizmeti kesintisiz sürdürmek adına bu alandaki yatırımlarımızı artırdık. 2020 yılında devreye aldığımız pek çok yenilikçi dijital ürün ve hizmetin de katkılarıyla şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin oranı yüzde 95’ı aştı. Dijital bankacılık müşteri sayımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45, internet ve mobil satış kanallarımızdan yapılan finansal işlem tutarı da yüzde 123 oranında artış gösterdi.”

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2020 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri:

Vergi Öncesi Kâr         

6.439 milyon TL

Net Kâr

5.010 milyon TL

Toplam Aktifler

698.897 milyon TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

523.279 milyon TL

Nakdi Krediler

422.043 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler

101.236 milyon TL

Toplam Mevduat

414.044 milyon TL

Özkaynaklar

    46.485 milyon TL

Alınan Krediler

46.987 milyon TL

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

45.513 milyon TL  
Yorumlar (0)
13°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16