VakıfBank’tan sosyal yardım ödemelerine özel Ön Ödemeli Kart

On yılı aşkın süredir kurumsal ön ödemeli kart çözümlerine aracılık eden VakıfBank, müşterilerine kesintisiz hizmet verme misyonuyla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 100’ü aşkın kurum ve kuruluşla iş birliğini sürdüren VakıfBank, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kart sahibine, kurumların sosyal yardım ve eğitim bursu gibi ödemelerinde hızlı ve güvenli şekilde aracılık ederek liderliğini sürdürdü.

Kurumlar, sosyal yardım ödemelerinde VakıfBank’ın sağladığı esnek ön ödemeli kart ile kart sahiplerinin ihtiyaçlarına göre farklı ürünler tasarlayıp, ATM’lerde nakit çekim ve POS’larda alışveriş yapılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca ön ödemeli kart kullanıcıları VakıfBank Mobil üzerinden kartlarıyla ilgili işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

“Sosyal yardım yapmak isteyen tüm kurumlara destek olmaya hazırız”

Kurumsal Ön Ödemeli Kart çözümlerine ilişkin bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Kurumsal ön ödemeli kartlar konusunda uzun yıllara dayanan tecrübemizle; sosyal yardım, eğitim bursu ve hediye kartı hizmeti veren kurum ve kuruluşların beklentilerini en etkili şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlarını sürekli analiz ediyor, süreçlerimizi iyileştiriyoruz. VakıfBank Kurum Kart Web Portali’ni de bu analizler sonucunda geliştirdik. Portal sayesinde kurum ve kuruluşlar ihtiyaçlarını şubeye gitmeden, diledikleri yerden diledikleri zaman giderebiliyor. Ayrıca kendi mevcut altyapısını kullanmak isteyen kurumlar için Ön Ödemeli Kart API’lerini isteyen kurumlarımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile birlikte kurumların sosyal yardım faaliyetleri hız kazanıyor. Bu süreçte işlerini kolaylaştıracak çözümlere ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Kurumlar tüm ihtiyaçlarını Kurum Kart Web sitesinden yapabilecek

VakıfBank Kurum Kart Web Portalı ve yeni Kurumsal Ön Ödemeli Kart çözümleri sayesinde, kurumlar, kendilerine verilmiş anonim ön ödemeli kartları ihtiyaç sahipleri ile anında eşleştirebiliyor. Aynı zamanda kart oluşturma, kayıp kart, çalıntı kart, kart iptali, kart yenileme ve bakiye yükleme işlemlerini kesintisiz ve zamandan bağımsız olarak yapabiliyor. Kurumların tüm ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen raporlar da portal üzerinden sağlanıyor. Söz konusu hizmetler için kurumların ya da kart sahiplerinin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.