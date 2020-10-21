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VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha

Temassız alışverişe QR kodlu dokunuş yapan VakıfBank, müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. VakıfBank Mobil uygulaması kullanan müşteriler artık başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. Projeye dâhil olan diğer banka müşterileri de VakıfBank’ın Türkiye genelindeki 4 bini aşkın ATM’sinden yararlanabilecek.

Ekonomi 21.10.2020, 14:06
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VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha

VakıfBank, BKM’nin (Bankalararası Kart Merkezi) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci ilk tamamlayan banka oldu. Hızla uygulamaya alınan ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesiyle VakıfBank müşterileri artık projeye dâhil olan diğer banka ATM’lerinden, QR kodla para çekebilecek. Aynı şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan başka bir bankanın müşterisi de, kendi bankasına ait mobil uygulaması ile VakıfBank ATM’lerinden QR kodla para çekme imkânına sahip olacak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan

‘Yenilikçi ürünlere imza atıyoruz’

Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “Daha önce ‘QR kodla temassız ödeme’ ürünümüzle alışverişte nokta atışı bir uygulamayı devreye almış ve ödeme sürecini değiştiren bir yeniliği hayata geçirmiştik. BKM’nin QR ödemelerini merkezileştirmesiyle bu uygulamamız, projeye dâhil olan diğer bankaları da kapsayacak şekilde genişlemişti. Şimdi yine BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. VakıfBank olarak sistemde yer almamız sektörümüz için de oldukça anlam ifade ediyor. Türkiye genelinde 4 bini aşkın ATM’mizle sisteme değer katan bankalardan biri ve ilki olduk” dedi.

Merdan, konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

“VakıfBank olarak dijital zekâmızla bankacılık bilgi birikimimizi birleştiriyor ve yenilikçi ürünlere imza atıyoruz. Bu projeyi de ilk tamamlayan banka olarak sektörde öncülük yapmaya devam ediyoruz. Karekod Yönlendirme Sistemi, QR teknolojisinin uygulama alanının daha fazla genişlemesine önemli bir katkı sağlıyor.”

Müşteriler, BKM’nin ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ne dâhil olan bankaların ATM’lerinden para çekebilecek.

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