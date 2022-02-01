VakıfBank’tan borçlu-alacaklı ilişkisini yeniden tanımlayan 7/24 yaşayan yeni bir ekosistem: Vinov

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor. Bu şekilde reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor” dedi.

VakıfBank, “dijital kolaylaştırır” yaklaşımıyla hayata geçirdiği ürün ve hizmetlerde çıtayı yeni bir seviyeye taşıyarak, bankacılıkta pek çok tanımın yeniden yapılmasını gerektirecek yeni bir ekosistem olan Vinov’u hayata geçirdi.

“Geniş bir müşteri kesimine dijital, kolay, hızlı bankacılık deneyimi”

Yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi olarak tanımlanan Vinov hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank ismi dijital bankacılıkta giderek artan bir şekilde ilklerle, yeniliklerle, inovasyonlarla anılıyor. Bunu güçlü teknolojik altyapımız, genç ve dinamik ekibimiz, her kesimden müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru okuma kabiliyetimiz sayesinde başarıyoruz. Başarılarımıza bir yenisini daha eklemek için adını VakıfBank’ın inovatif anlayışından alan dijital ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov’u hayata geçiriyoruz. Vinov ile çok geniş bir müşteri kesimine daha kolay ve daha hızlı, tümüyle dijital bir bankacılık deneyimi sunuyoruz” dedi.

Bankacılıkta paradigma değişimi

Vinov’un, tahsilat ve ödeme sistemlerinde köklü bir değişikliğin habercisi olduğunu belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı haline getirecek bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Bu işin bizi en gururlandıran kısmı ise, tüm Vinov ekosisteminin tamamen VakıfBank’ın kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş olması. Tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek bu kadar kapsamlı bir sistemi ortaya koymuş olmak, sadece bankamız adına değil ülkemiz adına da mutluluk verici. Vinov, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor.”

“Nakit yönetiminde hız, güven ve esneklik dönemi başlıyor”

“Bir Sonraki Bankacılık” olarak tanımlanan Vinov ile yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını belirten Üstünsalih “İleri vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunarak ticaretin en temel unsuru olan güven duygusunu güçlendiren Vinov, bu sayede piyasadaki tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor ve ticaret hacminin artışına katkıda bulunuyor. Erken tahsilat imkânı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişim mümkün oluyor. Devirde vade değişikliği imkânı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu sorununu ortadan kaldırıyor. Vinov’un gücü üç temele dayanıyor. Öncelikle piyasada yer alan çek, senet, kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı gibi aklınıza gelebilecek tüm ödeme ve tahsilat yöntemlerinin avantajlı yanlarını tek bir ekosistem altında topluyor. İkinci olarak, ekonomide yer alan bireylerden her büyüklükteki ticari işletmelere, özel sektörden kamu sektörüne olmak üzere tüm paydaşlar tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında kullanılabiliyor. Son olarak da kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. 7 gün 24 saat, nerede olursa olsun tüm VakıfBank müşterileri dijital ve esnek bir şekilde bu sistemden yararlanabiliyor” diye konuştu.

Vinov nedir?

Vinov, ileri vadeli Türk Lirası ödemelerde VakıfBank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemidir. Bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabilir.

VakıfBank müşterileri, bir Vinov hesabı açarak ve bu hesaba kredi limitini tanımlayarak Vinov oluşturmaya başlayabilir. Alınmış bir Vinov, VakıfBank web sitesi, VakıfBank Mobil Uygulaması ve Vinov Mobil Uygulaması üzerinden sorgulanabilir. Vinov ile yapılabilecek ödeme ve tahsilat işlem örnekleri arasında hizmet alım bedelleri, , tedarikçi ödemeleri, araç kiralama bedelleri, bayi tahsilatları, okul/kurs/eğitim ücreti ödemeleri, mobilya ve beyaz eşya alımı, makine, yedek parça alım ve ham madde bedelleri sayılabilir.

Vinov sahipleri neler yapabilir?

Vinov kaydı oluşturan VakıfBank müşterileri, tüm ödemeleri için alacaklı tarafa VakıfBank garantisiyle ödeme yapabiliyor. Alacaklı tarafın Vinov müşterisi olması şartı bulunmuyor. Ancak alacaklı taraf da VakıfBank müşterisi ise sistemin sunduğu avantajlı özelliklerinden yararlanabiliyor.