VakıfBank’tan bir dijital yenilik daha: Yüz tanımayla daha fazla işlem dijitalleşiyor

Bankacılık işlemlerinin çok büyük bir kısmını dijital dünyaya taşıyan VakıfBank, bu alanda bir ilke daha imza attı. Sektörde yapılan işlemler arasında şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen ‘para transferi limit artırma ve şifre işlemleri’, VakıfBank’ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle ilk kez mobil bankacılık üzerinden kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca hesap tanımlama ve aktivasyon işlemleri de yine VakıfBank Mobil üzerinden yapılabiliyor. Bu sayede VakıfBank müşterileri, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeden işlemlerini yaparken, çağrı merkezinin de yükü azaldı.

“Temassız bir dünya kuruyoruz”

Bu yeni teknoloji ile sektöre yeni bir soluk getirdiklerine dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “66 yıllık tecrübemizin yanı sıra dijital alandaki bilgi ve becerimiz sayesinde müşterilerimizi yakından tanıyoruz. VakıfBank için dijitalleşme artık bir kurum kültürü. Bu anlayışla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için özellikle son dönemde pek çok dijital ürünü devreye aldık. Para transfer limit artırma, şifre, hesap tanımlama ve aktivasyon gibi bankacılık işlemlerini yüz tanıma teknolojisiyle yapan Türkiye’de ilk banka yine VakıfBank oldu” dedi.

Doğrulama metoduyla ayrışıyor

VakıfBank’ın yüz tanıma teknolojisinde uyguladığı doğrulama metoduyla da ayrıştığına dikkat çeken Üstünsalih, “Uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle, çipli T.C. kimlik kartından aldığımız biyometrik fotoğrafı eşleştiriyoruz. Bu şekilde kimlik doğrulamasını hızlıca gerçekleştiriyoruz. Bu uygulama da sektörümüzde bir ilk olma özelliği taşıyor” diye konuştu. “Kullandığımız teknolojilerle VakıfBanklı olmak çok yakında daha da kolaylaşacak” diyen Üstünsalih, “Şubeye gelmeden, VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden anında ve ıslak imza olmadan VakıfBanklı olmak mümkün hale gelecek” açıklamasında bulundu.

“İyi müşteri deneyimi için çalışıyoruz”

Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Finans dünyası yeni bir dijital çağ yaşıyor; merkezinde ise iyi müşteri deneyimi ve dijital konfor yer alıyor. Dijital rekabet deneyimi, kullanımı ve anlaşılması çok kolay yenilikler üzerinden gerçekleşiyor. VakıfBank olarak bu çağa öncülük ediyoruz. Dijital olgunluğumuzu iyi müşteri deneyimi için seferber ediyoruz. Müşterilerimize temassız bir dünya kurmak için çalışıyoruz. VakıfBank olarak dijital kapasitemiz, dijital zekâmız ve bilgi birikimimiz ile sürekli değişim ve gelişim peşindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkezimize alarak geliştirdiğimiz yeni bir teknolojiyi daha müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.”