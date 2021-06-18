VakıfBank’tan alışverişlerde Bankomat Para hediye

VakıfBank, bireysel Bankomat Kart sahipleri için cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Bankomat Kart ile farklı günlerde fiziki pos ve internet üzerinden yapılan ilk 10 alışverişten en düşük tutarlı olanı Bankomat Para olarak hediye ediliyor. 30 Haziran’a kadar geçerli kampanyaya SMS yolu ile katılım sağlanabilirken, her bir kart sahibi en az 20 TL, en fazla 100 TL Bankomat Para kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için kayıtlı cep telefonu ile BEDAVA yazıp bir boşluk bırakarak Bankomat Kartın son 6 rakamını yazıp 5724’e SMS göndermek gerekiyor. BEDAVA kampanyasına katılım sağlanması durumunda ilgili kart otomatik olarak Bankomat Para sistemine de dahil ediliyor. Kampanya kapsamında kazanılan Bankomat Para’lar 20 Temmuz 2021 tarihinde SMS ile katılım sağlayan müşterilerin kullanıma açık bireysel Bankomat Kart’larına yüklenecek.