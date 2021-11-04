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VakıfBank’tan 9 ayda Türkiye ekonomisine 614 milyar TL finansman desteği

2021 yılı dokuz aylık finansal sonuçları itibarıyla nakdi ve gayrı nakdi kredilerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artıran VakıfBank’ın milli ekonomiye desteği 614 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm kesimlerine finansman sağlayan VakıfBank’ın toplam aktifleri ise yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın brüt kârı 2 milyar 755 milyon TL, net kârı ise 2 milyar 178 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ekonomi 04.11.2021, 19:06
VakıfBank’tan 9 ayda Türkiye ekonomisine 614 milyar TL finansman desteği

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“939 şube ve yaklaşık 20 bin çalışanımız ile nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığımız finansman desteği yıllık bazda yüzde 21 artarak 614 milyar TL’yi aştı. Her geçen gün daha da güçlenen dijital bankacılık kanallarımız ve gelişen alt yapımız ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına finansman sağlamaya devam ediyor, farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam kredilerimiz ise yıllık yüzde 16’nın üzerinde büyüyerek 478 milyar TL seviyesini aştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon TL brüt kârdan 577 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon TL net kâr elde ettik.”

Tasarruf mevduatında yıllık yüzde 30’un üzerinde büyüme”

Tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Üstünsalih, “Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken en önemli kaynağımız olan tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen, avantajlı faiz oranlarına sahip günlük mevduat ürünümüz Arı hesabı, Sky limiti olan müşterilere özel avantajlı faiz oranına sahip Sky Mevduat Hesabımız ve dijital kanallardan sunduğumuz kampanyalar sayesinde toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artırarak 196 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 466 milyar TL seviyesine ulaştı” diye konuştu.

“Sürdürülebilir Bankacılık” logosu tüm VakıfBank şubelerinde

Türkiye’nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık “Sürdürülebilir Bankacılık” logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih “Temel ilkeleri; 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği uluslararası standartları temel alarak kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. ‘Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz’ sözünün altına imzamızı attık. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Tüm paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Şubelerimizden mobil uygulamalarımıza, finansal hizmetlerimizden insan kaynağımıza kadar her alanda katma değer yaratmaya ve bu değeri her geçen gün artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir kaynağa sahip banka

Yabancı yatırımcıların artık sadece alacakları getiriye değil, kaynakların nereye harcandığına da önem verdiğini vurgulayan Üstünsalih, “Sürdürülebilirliğin yalnızca uzun vadede dünyamızın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğu hususu çok geniş bir kesim tarafından kabul ediliyor. VakıfBank olarak biz de bu konuda önemli ilklere imza attık dedi. Mevduat bankalarınca ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini Aralık 2020’de tamamladıklarına dikkat çeken Üstünsalih, “Bu işlemimizin üzerinden daha bir yıl geçmeden Eylül ayında ikinci Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Nisan ayındaki sendikasyon yenilememizi de sürdürülebilir sendikasyon olarak gerçekleştirdik. Şu anda fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka konumundayız ” açıklamasında bulundu.

Dijital dönüşüm ve iletişimde prestijli ödüller

Tüm faaliyetlerinde topluma değer katma vizyonunu temel alan bir banka olarak önemli günlerdeki iletişim çalışmalarıyla da toplumda farkındalık yaratmayı önemsediklerini belirten Üstünsalih, “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemseyen ve çalışanlarının yüzde 51’i kadınlardan oluşan bir banka olarak 8 Mart’ta kadınların iş görüşmelerinde yaşadıkları eşitlikçi olmayan tavırlara dikkat çekmiştik. Türk kadınının gücünü dünyaya gösterme hedefiyle 35 yıl önce kurulan VakıfBank Spor Kulübü ile de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde kızlarımıza ilham vermeyi amaçladık. Bu çalışmalarımızın, sektörün prestijli organizasyonlarından olan Sardis Ödülleri’nde de takdir edilmesinden mutluluk duyduk” şeklinde konuştu.

Ayrıca bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021 ödüllerinde VakıfBank’ın 4 ödül birden almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstünsalih “Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini artıran ve sektörde öncü konumunu koruyan bankamız sektöre öncülük eden ürün ve hizmetler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. NFC, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme’, VBanko Çek Dijital’, Yapay Zeka ve Bilişsel Servisler ve V-Coach’ çalışmalarımızla IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 4 ödül birden aldık” dedi.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Eylül 2021 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri:

Vergi Öncesi Kâr

2.755 milyon TL

Net Kâr

2.178 milyon TL

Toplam Aktifler

768.726 milyon TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

614.057 milyon TL

Nakdi Krediler

478.055 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler

136.002 milyon TL

Toplam Mevduat

465.713 milyon TL

Özkaynaklar

48.502 milyon TL

Alınan Krediler

58.412 milyon TL

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

48.541 milyon TL
#vakıfbank
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