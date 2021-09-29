VakıfBank’ta Sky Limit ile sınırlarını kendi belirlemeyi seçenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı

VakıfBank’ın müşterilerine her türlü kredi ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılama imkânı tanıyan yenilikçi ürünü Sky Limit, iki yıldan kısa sürede 1,5 milyon kullanıcıyı aştı.

“Dijitalleşme odağıyla yenilikçi ürünler çıkarmaya devam edeceğiz”

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Sky Limit’in ulaştığı başarıya ilişkin değerlendirmesinde, “Banka olarak, müşterilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutma misyonumuzla yenilikçi ürünler için çalışıyoruz. Sky Limit’i de bu kapsamda çıkardık ve ne mutluyuz ki bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyondan fazla kişi Sky Limit müşterisi oldu. Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. Müşterilerimiz, önceden tanımlanmış bu hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine istediği şekilde dağıtabiliyor. Üstelik bunu şubeye gitmeden mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Dijitalleşmeyi odağımıza alan bir banka olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürünler çıkartmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SKY Limit ile hızlı ve kolay kredi kullanımı

Geçtiğimiz yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri’ne layık görülen Sky Limit’in müşterileri, başvuru ve onay gibi süreçlerle vakit kaybetmedikleri gibi geniş limitlerle de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. VakıfBank’ın “Siz Kredinizi Yönetin” yaklaşımıyla geliştirdiği Sky Limit’ten yararlananlar, tüm işlemlerini şubeye gitmeden mobil ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor; böylece ihtiyaç duyduklarında başvuru ve onay süreci beklemeden yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor.