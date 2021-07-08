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VakıfBank’ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş ile ilk reklam filmi yayında
VakıfBank, yeni reklam yüzü Tolga Sarıtaş’ın rol aldığı ilk reklam filmini yayınladı. Banka şubesine gitmeden VakıfBanklı olma kolaylığının anlatıldığı reklam kampanyası üç filmden oluşuyor.
Ekonomi 08.07.2021, 12:07
Serinin ilk filminde kafede arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin cep telefonunu kamerasını açmasıyla birlikte Tolga Sarıtaş’ın “Tebrikler VakıfBanklı oldunuz” sözleriyle masada belirmesi karşısında yaşadığı şaşkınlık ekrana yansıyor.
VakıfBank, yeni dönem iletişim çalışmaları için kısa süre önce sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzalamıştı.