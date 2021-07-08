banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Akbank normale döndü
Akbank normale döndü

VakıfBank’ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş ile ilk reklam filmi yayında

VakıfBank, yeni reklam yüzü Tolga Sarıtaş’ın rol aldığı ilk reklam filmini yayınladı. Banka şubesine gitmeden VakıfBanklı olma kolaylığının anlatıldığı reklam kampanyası üç filmden oluşuyor.

Ekonomi 08.07.2021, 12:07
VakıfBank’ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş ile ilk reklam filmi yayında

Serinin ilk filminde kafede arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin cep telefonunu kamerasını açmasıyla birlikte Tolga Sarıtaş’ın “Tebrikler VakıfBanklı oldunuz” sözleriyle masada belirmesi karşısında yaşadığı şaşkınlık ekrana yansıyor. 

VakıfBank, yeni dönem iletişim çalışmaları için kısa süre önce sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzalamıştı. 

#tolga sarıtaş
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu