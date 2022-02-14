VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aştı

2021 yılı finansal sonuçlarına göre toplam aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artıran VakıfBank, aktif büyüklükte 1 trilyon TL barajını aştı. VakıfBank böylece, 2020 sonunda elde ettiği en büyük ikinci banka olma konumunu güçlendirerek sürdürdü.

Nakdi ve gayrı nakdi kredilerini bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında artıran Banka, milli ekonomiye desteğini ise 766 milyar TL seviyesine yükseltti. VakıfBank, 2021 yılında ulaştığı 5 milyar 296 milyon TL brüt karından 1 milyar 120 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 4 milyar 175 milyon TL net kar elde etti.

Köklü bankacılık tecrübesini deneyimli insan kaynağı ile toplumun tüm kesimlerinin hizmetine sunan VakıfBank, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

“Güçlü teknolojik altyapımız, genç ve dinamik ekibimiz, beklenti ve ihtiyaçları doğru okuma kabiliyetimiz ile her zaman müşterilerimizin yayındayız” diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bankamızın nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 46 artarak 766 milyar TL’ye ulaştı. Kurulduğu ilk günden bu yana tüm faaliyetlerinde kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütmeyi hedefleyen bir banka olarak, geçen yıl da üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürdük. Bu dönemde bankamızın aktifleri yıllık yüzde 44’ü aşkın bir büyümeyle ilk defa 1 trilyon TL eşiğini aştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 36 artışla 574 milyon TL seviyesine ulaştı. Kredi büyümesinde ülkemizin gayrı safi yurt içi hâsıla büyümesine ve cari açığın azalmasına en büyük katkıyı sağlayan ticari kredilere öncelik verdik. Bu sayede ticari kredilerimiz bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artarak 450 milyar TL seviyesine ulaştı.”

Vadesiz mevduatlarda güçlü büyüme

Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, “Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 43 artış ile 591 milyar TL seviyesine ulaşarak ana fonlama kalemimiz olmaya devam etti. Mevduat portföyümüzü tabana daha yaygın hale getirme hedefimiz doğrultusunda, tasarruf mevduatını 2020 yılsonuna göre yüzde 56 artırarak 241 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Bankacılık sektöründe mevduat tarafında en önemli ürün olan vadesiz mevduatlarımızı ise yıllık bazda yüzde 81 oranında artırarak 146 milyar TL seviyesine yükselttik. Böylece vadesiz mevduatlarımızın toplam mevduatlar içinde 2020 yılsonunda yüzde 19 olan payını yüzde 25 seviyesine çıkardık. Ayrıca VakıfBank olarak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü hayata geçiren ilk bankalardan biri olduk ve dijital platformlar dahil pek çok kanal üzerinden bu ürünlerin satışına öncülük ettik” dedi.

Ağırlığı sürdürülebilir temalı olmak üzere toplam 4,7 milyar dolarlık yurtdışı kaynak

Yurtdışı borçlanma tarafında uygun maliyet ve uzun vadeli kaynakların ülkeye kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Üstünsalih, “2021 yılında sendikasyon kredileri, nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri, ikili kredi sözleşmeleri, eurobond ihraçları gibi farklı yapılar altında toplam 4,7 milyar dolar tutarında kaynağı ülkemize getirdik ve milli ekonomimizin kullanımına sunduk. Stratejik önceliğe sahip konularımızın başında gelen ve attığımız adımlar ile pek çok muhabir banka ve uluslararası yatırımcının da takdirini kazanan Sürdürülebilirlik çalışmalarımız sayesinde kaynak yapımızı daha fazla sürdürülebilirlik temalı işlemle çeşitlendirme fırsatı elde ettik. 2021 yılında 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı sürdürülebilirlik temalı işlemlerle elde ettik. Böylece fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir kaynağa sahip banka unvanımızı sürdürdük” diye konuştu.

Sürdürülebilir bankacılık yaklaşımı kapsamında toplumsal yaşamın her alanına katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Üstünsalih, “Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmaya büyük özen gösteriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çabalarımızı sürdürerek, ‘2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ndeki yerimize koruduk ve 3 yıl üst üste endekste yer alan tek kamu bankası olduk” dedi.

“Yenilikçi dijital ürünlerimizle gelen ödüller marka değerimizi artırıyor”

VakıfBank’ın ticareti kolaylaştıran, işletmelere hız ve çeviklik kazandıran inovatif dijital ürünlerine de değinen VakıfBank Genel Müdürü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle geleceğin bankacılığını bugüne taşıyor ve en güncel teknolojik imkanları müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. hizmetlerimizden olan VakıfBank Tüm Hesap ile işletmeler, farklı bankalardaki hesaplarını görmek için ayrı ekranlar açma ve her biri için yeniden şifre girme zorunluluğundan kurtuluyor. Böylece iş süreçleri daha verimli, kolay ve akıcı hale geliyor. Ayrıca tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek geliştirdiğimiz borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov’u müşterilerimizin hizmetine sunduk. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılan Vinov, reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Geliştirdiğimiz yenilikçi dijital ürünler ile kazandığımız ödüller marka değerimizi artırıyor. En son PSM Awards ödüllerinde 8 altın, bir gümüş PSM ödülü almamız başarılarımız taçlandırdı.”

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Arlık 2021 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: