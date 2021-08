VakıfBank’a Yılın En İyi Finansal Kurum İhracı Ödülü

Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi bankası VakıfBank’ın mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemi, 2014 yılından bu yana düzenlenen Bonds&Loans Türkiye tarafından ödüle layık görüldü. Bu sene toplamda 13 kategori için 100’ün üzerinde işlem başvurusu yapılan Bonds&Loans ödüllerinde VakıfBank “En İyi Finansal Kurum İhracı” (Financial Institution Deal of the Year) ödülünü almaya hak kazandı.

Yurt dışı kaynakların Türkiye’ye kazandırılması konusunda öncü adımlar atarak fark yaratan VakıfBank’ın bu çalışmalarının uluslararası ödüllere konu olmasından gurur duyduklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Onay Özkan, “Ülkemiz mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk ’Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını başarıyla tamamlayarak uluslararası sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden birisine layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül, söz konusu işlemin uluslararası sermaye piyasalarında ne kadar prestijli ve önemli bir işlem olduğunu bir kez daha teyit etti” dedi.

Çevre dostu projelere finansman sağlanacak

Bu işlem ile, Avrupa merkezli Çevresel-Sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da Türkiye’ye yeni kaynak girişi sağlandığının altını çizen Özkan; “Böylelikle sadece sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan yatırımcılara da ulaşmayı başardık. Sürdürülebilir bankacılık anlayışının bir parçası ve ‘Sürdürülebilir Eurobond’ kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynakları yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanacağız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Onay Özkan, tüm faaliyetlerini, stratejik öncelikli konularının başında gördüğü sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde yürüttüğüne işaret ederek, 2019 ve 2020 yılları için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek iki yıl üst üste Türkiye’nin ilk ‘Karbon Negatif bankası’ olduklarını hatırlattı. Özkan, “Bilançomuzun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini arttırarak Nisan ayında Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini imza atmanın da mutluluğunu yaşadık” dedi.