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VakıfBank’a Stevie’den 18 ödül

Hem geliştirdiği ürün ve hizmetler hem de iletişim çalışmalarıyla fark yaratan VakıfBank, iki ayrı Stevie ödül organizasyonundan toplam 18 ödülle döndü. 2022 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri’nden 8 altın, 1 gümüş, 5 bronz ödül kazanırken, Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde 2 altın, 2 gümüş ödülün sahibi oldu.

Ekonomi 28.03.2022, 15:58
VakıfBank’a Stevie’den 18 ödül

Düzenlediği saygın ödül organizasyonlarıyla tüm dünyada kurumların imza attığı başarıları ve sosyal hayata sundukları pozitif katkıları görünür kılan Stevie’nin iki organizasyonunda kazananlar açıklandı. VakıfBank, 2022 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri kapsamında 14 kategoride ödüle layık görüldü. 

MENA Ödülleri’nde Uzaktan Müşteri Edinimi uygulamasıyla “En Değerli Servis” kategorisinde altın Stevie alan VakıfBank, “Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon” kategorisinde gümüş, “Ürün İnovasyonunda Başarı” kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu. 

Banka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan #işinebak videosu ile “Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon” ve “Halkla İlişkiler Videosunda İnovasyon” kategorilerinde altın ödüle hak kazandı.

VakıfBank’ın altın ödül kazandığı diğer ürün ve kategoriler Mirriad Projesi ile “En İnovatif Ürün Yerleştirme”, Görüntülü Çağrı Merkezinde İşaret Dili Kullanımı ile “Müşteri Memnuniyetinde İnovatif Başarı” ve 2020 Entegre Raporu ile “Entegre Raporlamada İnovasyon” oldu. 

Ayrıca yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov “Ürün İnovasyonunda Başarı” ve “Tüketici Ürün ve Hizmetlerinde İnovasyon” kategorilerinde; VAI Bilişsel Hizmetleri de “Finansal Hizmetler Sektöründe Teknoloji Geliştirmede İnovasyon” kategorisinde bronz ödül aldı. 

VakıfBank Spor Kulübü’nün Instagram hesabında gerçekleşen interaktif voleybol oyunu VolleyInsta, “En İnovatif Instagram Uygulaması” ve “İnovatif Sosyal Medya Kullanımı” kategorilerinde altın ödül kazandı. VakıfBanklı sporcuların kız çocuklarını asla pes etmemeye ve hep güçlü olmaya davet ettiği 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özel videosu ise “Sosyal Amaca Yönelik Videoda İnovasyon” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. 

Satış ve Müşteri Hizmetlerine iki altın iki gümüş Stevie

Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 4 ödül kazanan banka, VakıfBank Mobil uygulaması ile “Satış ve Pazarlamada Mobil Uygulama – Yeni Versiyon” kategorisinde ve görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti kullanımı ile de “En iyi Müşteri Bağlılığı İnisiyatifi” kategorisinde altın Stevie kazandı. 

Uzaktan Müşteri Edinimi uygulaması, “Finansal Hizmetler Sektöründe Yılın İş Geliştirme Başarısı” kategorisinde; NFC ile uzaktan limit artırımı ve yüz tanıma teknolojisi ise “Finansal Hizmetler Sektöründe Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon” kategorisinde gümüş Stevie’ye layık görüldü. 

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