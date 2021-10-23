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VakıfBank’a IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden 2021’den 4 ödül birden

Sektörüne öncülük eden ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken VakıfBank, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla, dünya genelinde 57 yıllık deneyimi ve 110’dan fazla ülkede trendler, teknoloji ve tüketici teknolojisi alanındaki çalışmalarıyla bilinen, bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021’e damgasını vurdu.

Ekonomi 23.10.2021, 11:37
VakıfBank’a IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden 2021’den 4 ödül birden

Finans sektöründe dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran ve sektörde öncü konumunu koruyan VakıfBank, International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nden toplam 4 ödül ile döndü. 

Yeni Normal ile birlikte işlerinin bir veya birden fazla alanında dijital dönüşümünü (DX) Türkiye'de dijital ve çığır açan teknolojilerin uygulanması yoluyla başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda VakıfBank, “Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği”, “Zekanın Geleceği” ve “Çalışma Hayatının Geleceği” kategorilerinde ödüle layık görüldü. 

VakıfBank, Müşterilerin ve Tüketicilerin Geleceği kategorisinde NFT, Yüz Tanıma Teknolojisi ve Görüntülü Görüşme ile uzaktan müşteri edinimi ve VBanko Çek Dijital ürünleri ile iki ödül birden aldı. Zekanın Geleceği kategorisinde Yapay Zeka ve Bilişsel Servisleri uygulamasıyla; Çalışma Hayatının Geleceği kategorisinde ise V-Coach ile ödüle layık görüldü. 

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