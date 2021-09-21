VakıfBank yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor

VakıfBank, Türkiye ekonomisine sunduğu desteği daha da güçlü bir zemine oturtmak üzere mevduat tabanını genişletme çalışmaları çerçevesinde tasarruf sahiplerine cazip koşullar sunan mevduat kampanyaları düzenliyor.

1 Mayıs tarihinde hayata geçen uzaktan müşteri olma uygulaması kapsamında VakıfBank Mobil aracılığıyla VakıfBank müşterisi olanlar, kendilerine özel sunulan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Ayrıca VakıfBank Tanışma Faizi Kampanyası kapsamında, şubeler aracılığıyla vadeli mevduat hesabı açan ve VakıfBank’ta daha önce vadeli mevduat hesabı olmayan müşteriler de avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. 1,5 milyon TL’ye kadar tüm mevduatlar için geçerli kampanya kapsamında açılan mevduat hesabından vade sonu gelmeden para çekmek mümkün. Bu durumda kalan paranın vadesi bozulmuyor ve kalan miktar üzerinden hesap açılış faizi işlemeye devam ediyor.

7’den 70’e ARI Hesabı

VakıfBank’ın vadeli gibi kazanıp vadesiz gibi harcama kolaylığı sağlayan ARI hesapları da her yaş grubuna özel avantajlar sunuyor. 18 yaşın altındakileri birikimle tanıştıran Yıldız ARI, 18-35 yaş arası gençlere özel Genç ARI ve sürekli kazanç sağlayan ARI açtıranlar da avantajlı tanışma faizi oranında yararlanabiliyor. ARI Hesabı sahiplerinin birikimleri gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç duyduklarında vade kaybı yaşamadan para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirebiliyor.