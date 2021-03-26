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Vakıfbank ve Halkbank'ta genel müdürler yerini korudu

Kamu bankalarının bugün yapılan genel kurullarında Vakıfbank ve Halkbank genel müdürleri Abdi Serdar Üstünsalih ile Osman Arslan yerini korurken Ziraat Bankası'nda genel müdür değişikliği yaşandı.

Ekonomi 26.03.2021, 21:41 26.03.2021, 22:58
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Vakıfbank ve Halkbank'ta genel müdürler yerini korudu

Kamu bankalarının bugün yapılan genel kurullarında Vakıfbank ve Halkbank genel müdürleri Abdi Serdar Üstünsalih ile Osman Arslan yerini korurken Ziraat Bankası'nda genel müdür değişikliği yaşandı.

Vakıfbank'ta yönetim kurulunda ise Hamza Yerlikaya görevinden ayrıldı yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Vakıfbank'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Abdülkadir Aksu, Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Serdar Tunçbilek, Dilek Yüksek, Sadık Yakut ve Mustafa Saydam

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