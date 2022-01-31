VakıfBank, üçüncü kez ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde

İşyerinde, tedarik zincirinde ve toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yaptıkları yatırımlarla fark yaratan şirketlerin dahil edildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi 2022 yılı listesi açıklandı.

İki yıl önce endekse dahil olan VakıfBank, bu yıl da kadın liderler, yetenek havuzunda kadının yeri, eşit ücret ve kapsayıcı iş kültürü gibi kriterlerde gösterdiği başarılı performans ile geçen yıla göre skorunu yaklaşık 3 puan yükselterek üçüncü kez endekste yer aldı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “VakıfBank olarak sürdürülebilir bankacılık yaklaşımımız kapsamında toplumsal yaşamın her alanına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza eşit fırsat sunmaya büyük özen gösteriyoruz. Halihazırda çalışanlarımızın yüzde 50,55’ini kadınlar oluşturuyor, yönetim seviyesinde ise bu oran yüzde 25,12. Ayrıca anne olan çalışanlarımızın ofise dönüş süreçlerini kolaylaştıran, genel olarak iş ve özel hayat dengesini kurmaya yardımcı olan uygulamalarımızla, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını destekliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl 35’inci sezonunu geçiren VakıfBank Spor Kulübü’nün kadınların gücünü ortaya koyan ve kız çocuklarına ilham kaynağı olan en önemli sosyal sorumluluk projeleri olduğunu dikkat çeken Üstünsalih, “Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde bu yıl da yer alıyor olmamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bize gurur veriyor. Bundan sonra da kadın istihdamını destekleyecek, toplumsal yaşamda kadınlarımızın yerini güçlendirecek çalışmalarımızı aynı azim ile sürdüreceğiz” diye konuştu.