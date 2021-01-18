banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
15 Mart’ta yasaklar kalkıyor mu?
15 Mart’ta yasaklar kalkıyor mu?
Ünlü oyuncu anne olmak istiyor!
Ünlü oyuncu anne olmak istiyor!
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı
İran, Bitcoin madenciliğini suçluyor
İran, Bitcoin madenciliğini suçluyor

Vakıfbank Tarafından Hazırlanan Günlük Ekonomik Analiz Raporu

2019 yılı Aralık ayında 31.8 milyar TL açık veren bütçe, 2020 yılı Aralık ayında yıllık bazda %27.9 artışla 40.7 milyar TL açık verdi. 2019 yılı Aralık ayında 27.6 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2020 yılı Aralık ayında 35.8 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2019 Ocak-Aralık döneminde 124.7 milyar TL açık veren bütçe, 2020 yılının aynı döneminde %38.5 artışla 172.7 milyar TL açık verdi. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 24.8 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 38.8 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Ekonomi 18.01.2021, 11:34
4
Vakıfbank Tarafından Hazırlanan Günlük Ekonomik Analiz Raporu


 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
 TCMB 2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Buna göre 2021 yılsonu TÜFE beklentisi %11.15 oldu. Cari yılsonu dolar/TL beklentisi 8.09 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %10.84 iken, bu anket döneminde %10.53'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %9.24 ve %9.14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi %17 oldu.
 ABD'de perakende satışlar, Aralık ayında aylık %0.7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.
 ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, Ocak ayında aylık 1.5 puan azalışla beklentinin altında 79.2 oldu.
 ABD'de ÜFE, Aralık’ta aylık %0.3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
 ABD'de sanayi üretimi, Aralık’ta aylık %1.6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
 ABD’de kapasite kullanım oranı Aralık’ta beklentileri geride bırakarak 1.1 puan artışla %74.5'e yükseldi.
 New York Fed imalat endeksi, Ocak ayında 3.5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
 Boston Fed Başkanı Eric Rosengren pandeminin yol açtığı zorluklara bağlı olarak 2021 yılının ilk 6 ayında yavaş bir toparlanma beklediğini söyledi ve Fed'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını devam ettirmesi gerektiğini savundu.
 Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Kasım’da 25.8 milyar euro fazla verdi.
 Fransa’da enflasyon Aralık’ta beklentiye paralel yıllık bazda %0 oldu.
 İngiltere ekonomisinin ikinci kez karantina uygulamasına geçtiği 2020 yılının Kasım ayında %2.6 daraldığı, GSYH’nin Kovid-19 salgını öncesine kıyasla %8.5 daha az olduğu kaydedildi.
 İngiltere’de dış ticaret dengesi Kasım’da 5 milyar sterlin açık verdi.
 İngiltere’de sanayi üretim endeksi %4.2 düşüş beklentisinin üstünde yıllık bazda %4.7 geriledi.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.
 Japonya’da sanayi üretimi Kasım’da aylık %0.5, yıllık %3.9 geriledi.
 Çin ekonomisi 4.çeyrekte beklentilerin üzerinde yıllık bazda %6.5 büyüdü. Çin ekonomisi koronavirüs salgınının ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etki yarattığı 2020 yılının tamamında ise %2.3 büyüdü. Beklenti, ülke ekonomisinin 2020 yılında %2.1 büyümesi yönündeydi. Çin ekonomisi, yılın son çeyreğinde ise %6.5 büyüdü.
 Çin’de sanayi üretim endeksi Aralık’ta %6.9 olan beklentinin üstünde yıllık bazda %7.3 arttı.
 İsrail Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde bu yıl 30 milyar dolarlık döviz alımı yapacağını açıkladı. İsrail Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Abir, açıklamasında, politika yapıcıların şekelin daha fazla değerlenmesini izlemeyeceklerine dair güvence vermek istediğini söyledi.


Piyasalar

ABD’de borsalar Biden’ın teşvik paketi açıklamalarına rağmen, beklentilerin altında açıklanan ekonomik veriler ve devam eden siyasi gerginlikle haftayı düşüşle tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri geriledi. Dolar gelişmiş pek çok ülke para birimi karşısında değer kazandı ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi haftanın son işlem gününde yükseldi. Asya borsaları Çin’in beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin etkisiyle haftayı karışık tamamladı. Cuma günü Avrupa borsalarında ise satış hakimdi.
Küresel piyasalarda güçlenen dolar endeksi ile birlikte EUR/USD paritesi haftayı düşüşle 1.21 seviyesinin altında tamamladı. Haftanın son işlem gününe 1.2155’ten başlayan parite günü 1.2082’den sonlandırdı.
Kurum İçi Sınırsız Kullanım / Kişisel Veri


VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul

Geçen hafta seçilmiş başkan Joe Biden’ın açıkladığı teşvik paketine sınırlı da olsa yükselerek tepki veren altın fiyatları, dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra yatırımcıların ABD hazine tahvillerine odaklanmasıyla haftayı düşüşle kapattı. Günlük bazda %0.98, haftalık bazda %1.11 düşüşle 1,828 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,838 dolar/ons seviyesinde alıcılı seyrediyor. Fed Başkanı Powell’ın varlık alımına dair açıklamalarının yanı sıra teşvik paketine ilişkin ayrıntılar petrol fiyatlarında haftalık bazda artış yaratırken, açıklanan verilere göre petrol sondaj kule sayısındaki artış günlük bazda geri çekilmeye sebep oldu. ABD ham petrolü geçtiğimiz haftanın son işlem gününde günlük bazda %2.26 düşüşle, haftalık bazda %0.23 artışla 52.36 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.


Haftanın son işlem gününde USD/TL kurunda yükseliş yaşandı ve USD/TL kuru günü 7.4726’dan yükselişle kapattı. EUR/TL kuru ise Cuma gününü 9.0250’den yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*$+0.5*€) haftanın son işlem gününü 8.2488’den yükselişle sonlandırmış oldu. Bu sabahki işlemlerde USD/TL kuru 7.4647 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler haftayı satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.65, sınai endeksinin %0.44 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %1.49 oldu. Haftalık bazda ise %1.1 değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi böylece 1,524 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 2 baz puan yükselişle %14.76’dan kapandı.
Bugün Türkiye’de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bu hafta 21 Ocak’ta yapılacak TCMB toplantısı ve 19 Ocak ile 20 Ocak’ta yapılacak Hazine ihaleleri takip edilecek. TCMB’nin bu haftaki toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca 21 Ocak’ta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı da bu hafta takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
-0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12