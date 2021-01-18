Vakıfbank Tarafından Hazırlanan Günlük Ekonomik Analiz Raporu



 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

 TCMB 2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Buna göre 2021 yılsonu TÜFE beklentisi %11.15 oldu. Cari yılsonu dolar/TL beklentisi 8.09 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %10.84 iken, bu anket döneminde %10.53'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %9.24 ve %9.14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi %17 oldu.

 ABD'de perakende satışlar, Aralık ayında aylık %0.7 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

 ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, Ocak ayında aylık 1.5 puan azalışla beklentinin altında 79.2 oldu.

 ABD'de ÜFE, Aralık’ta aylık %0.3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 ABD'de sanayi üretimi, Aralık’ta aylık %1.6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

 ABD’de kapasite kullanım oranı Aralık’ta beklentileri geride bırakarak 1.1 puan artışla %74.5'e yükseldi.

 New York Fed imalat endeksi, Ocak ayında 3.5 değerine gerileyerek 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

 Boston Fed Başkanı Eric Rosengren pandeminin yol açtığı zorluklara bağlı olarak 2021 yılının ilk 6 ayında yavaş bir toparlanma beklediğini söyledi ve Fed'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını devam ettirmesi gerektiğini savundu.

 Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Kasım’da 25.8 milyar euro fazla verdi.

 Fransa’da enflasyon Aralık’ta beklentiye paralel yıllık bazda %0 oldu.

 İngiltere ekonomisinin ikinci kez karantina uygulamasına geçtiği 2020 yılının Kasım ayında %2.6 daraldığı, GSYH’nin Kovid-19 salgını öncesine kıyasla %8.5 daha az olduğu kaydedildi.

 İngiltere’de dış ticaret dengesi Kasım’da 5 milyar sterlin açık verdi.

 İngiltere’de sanayi üretim endeksi %4.2 düşüş beklentisinin üstünde yıllık bazda %4.7 geriledi.

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

 Japonya’da sanayi üretimi Kasım’da aylık %0.5, yıllık %3.9 geriledi.

 Çin ekonomisi 4.çeyrekte beklentilerin üzerinde yıllık bazda %6.5 büyüdü. Çin ekonomisi koronavirüs salgınının ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etki yarattığı 2020 yılının tamamında ise %2.3 büyüdü. Beklenti, ülke ekonomisinin 2020 yılında %2.1 büyümesi yönündeydi. Çin ekonomisi, yılın son çeyreğinde ise %6.5 büyüdü.

 Çin’de sanayi üretim endeksi Aralık’ta %6.9 olan beklentinin üstünde yıllık bazda %7.3 arttı.

 İsrail Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde bu yıl 30 milyar dolarlık döviz alımı yapacağını açıkladı. İsrail Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Abir, açıklamasında, politika yapıcıların şekelin daha fazla değerlenmesini izlemeyeceklerine dair güvence vermek istediğini söyledi.



Piyasalar

ABD’de borsalar Biden’ın teşvik paketi açıklamalarına rağmen, beklentilerin altında açıklanan ekonomik veriler ve devam eden siyasi gerginlikle haftayı düşüşle tamamladı. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri geriledi. Dolar gelişmiş pek çok ülke para birimi karşısında değer kazandı ve doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi haftanın son işlem gününde yükseldi. Asya borsaları Çin’in beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin etkisiyle haftayı karışık tamamladı. Cuma günü Avrupa borsalarında ise satış hakimdi.

Küresel piyasalarda güçlenen dolar endeksi ile birlikte EUR/USD paritesi haftayı düşüşle 1.21 seviyesinin altında tamamladı. Haftanın son işlem gününe 1.2155’ten başlayan parite günü 1.2082’den sonlandırdı.

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VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul

Geçen hafta seçilmiş başkan Joe Biden’ın açıkladığı teşvik paketine sınırlı da olsa yükselerek tepki veren altın fiyatları, dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra yatırımcıların ABD hazine tahvillerine odaklanmasıyla haftayı düşüşle kapattı. Günlük bazda %0.98, haftalık bazda %1.11 düşüşle 1,828 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,838 dolar/ons seviyesinde alıcılı seyrediyor. Fed Başkanı Powell’ın varlık alımına dair açıklamalarının yanı sıra teşvik paketine ilişkin ayrıntılar petrol fiyatlarında haftalık bazda artış yaratırken, açıklanan verilere göre petrol sondaj kule sayısındaki artış günlük bazda geri çekilmeye sebep oldu. ABD ham petrolü geçtiğimiz haftanın son işlem gününde günlük bazda %2.26 düşüşle, haftalık bazda %0.23 artışla 52.36 dolar/varil seviyesinden günü sonlandırırken, bu sabah kapanışa yakın seviyelerde seyrediyor.



Haftanın son işlem gününde USD/TL kurunda yükseliş yaşandı ve USD/TL kuru günü 7.4726’dan yükselişle kapattı. EUR/TL kuru ise Cuma gününü 9.0250’den yükselişle kapattı. Böylece sepet kur (0.5*$+0.5*€) haftanın son işlem gününü 8.2488’den yükselişle sonlandırmış oldu. Bu sabahki işlemlerde USD/TL kuru 7.4647 seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler haftayı satıcılı tamamladı. Bankacılık hisse endeksinin %2.65, sınai endeksinin %0.44 değer kaybettiği günde BIST 100 endeksindeki değer kaybı %1.49 oldu. Haftalık bazda ise %1.1 değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi böylece 1,524 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü 2 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 2 baz puan yükselişle %14.76’dan kapandı.

Bugün Türkiye’de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bu hafta 21 Ocak’ta yapılacak TCMB toplantısı ve 19 Ocak ile 20 Ocak’ta yapılacak Hazine ihaleleri takip edilecek. TCMB’nin bu haftaki toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca 21 Ocak’ta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı da bu hafta takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.