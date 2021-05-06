Vakıfbank'tan ekonomiye büyük katkı

VakıfBank, 2021 yılının ilk çeyreğine ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, diğer yandan hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla teknolojik

altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Bu dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL’yi aştı. Geçen yıl, pandeminin finansal

piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı artırarak Türkiye’nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık. Bu yılın ilk çeyreği sonunda

da bu alanda yüzde 3,1 artışla 721 milyar TL’ye ulaşan toplam aktif büyüklüğümüz ile her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük.”

”Pazar payı kazanımları devam ediyor”

İstihdamı destekleyen, yerli ve milli üretime katkı sağlayan imalatçı ve ihracatçılar başta olmak üzere tüm VakıfBank müşterilerine en üst seviyede hizmet verme hedefiyle çalışmalarını

yürüttüklerini belirten Üstünsalih, “Toplam nakdi kredilerimiz yılın ilk üç ayında sektör ortalamasının üzerinde bir oran olan yüzde 6,2 artışla 448 milyar TL’yi aştı. Bir önceki yılın aynı

dönemine bakıldığında pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,8 olan nakdi krediler pazar payımız yüzde 11,9 seviyesine; toplam aktiflerdeki

pazar payımız ise yüzde 9,5 seviyesinden yüzde11 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik istikrara katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle ülke ekonomisine

en üst düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

“Uluslararası kaynak temini alanında yıla yine başarılı bir giriş yaptık”

Fonlama tarafıyla ilgili finansal göstergeleri değerlendiren Üstünsalih, Bankanın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatın, yılın ilk üç ayında yüzde 3,9 artışla 430 milyar TL’yi aştığını;

toplam mevduatlardaki pazar payının ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 9,6 iken bu yıl ilk çeyrekte yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini aktardı.

Mevduat tarafındaki önceliklerini, VakıfBank’ın her alanda verdiği güçlü finansal hizmetin bir yansıması olarak, tabana yaygın mevduatı artıracak ürünlerle daha çok müşteriye

ulaşmak olarak tanımlayan Üstünsalih, mevduat dışı fonlama tarafına ilişkin çalışmalarını ise şöyle aktardı:

“Uluslararası kaynakları ülkemize kazandırma anlamında da yıla başarılı bir giriş yaptık. Mart ayında yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1

milyar 750 milyon dolar ile Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza atarak bu alanda yeni bir rekorun sahibi olduk. Nisan

ayının sonunda ise yüzde 105 yenileme oranıyla toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini

gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler, VakıfBank’ın ve Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini bir kez daha teyit etmiş oldu.”

“Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk banka”

Sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikleri olduğunu vurgulayan Abdi Serdar Üstünsalih, çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarını her geçen gün daha da

yükselttiklerini belirtti. Son olarak uluslararası standartlarda yönetilen markalar için kritik önem taşıyan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla

tamamladıklarını ve böylece Türkiye’de Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk banka olma başarısını elde ettiklerini anlatan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerimiz doğrultusunda, 2020 yılında tekrar sera gazı emisyonlarımızdan fazlasını dengeleyerek çevreci yaklaşımımızı sürdürdük

ve iki yıl üst üste Karbon Negatif kuruluş olduk. Bu alandaki çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payımızı yüzde 50’nin

üzerine taşımayı hedefliyoruz. Topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışımızla bu alandaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz.”

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2021 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: