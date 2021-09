VakıfBank'ta 35'inci sezonun perdesi yeni zaferler için açıldı

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank, yeni sezon açılışında medya mensupları ile buluştu. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki törene sarı-siyahlı takım Brezilya’dan dönen ve rutin karantina sürecinde olan Gabi Guimaraes hariç tam kadro olarak katıldı ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Alışkın olduğumuz zaferlere bir kez daha yürümek için büyük heyecan duyuyorum”

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, toplantıda yaptığı konuşmada, “Yaz döneminde ülkemizi gururlandıran milli oyuncularımıza ve antrenörlerimiz, milletimizin kalbindeki yerini sağlamlaştırdı. Yoğun bir yaz döneminin ardından artık sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Sporcularımıza, antrenör ve yönetici arkadaşlarıma sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara hep birlikte bir kez daha yürümek için şimdiden büyük heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir başarının önemine dikkat çeken Üstünsalih, “35. sezonumuzda, yine Türk kadınını ve Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz. Katıldığımız her turnuvanın doğal favorisiyiz. Mücadele edeceğimiz her kupaya talibiz. Daha önce yaptıklarımızı bir kez daha başarmak için sahaya çıkıyoruz. Kurumsal yapılanma, altyapı ve A Takım ile çok iyi çalışan bir makineyiz. Bankacılıkta olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı için emek veriyoruz. En büyük gücümüzü altyapımızdan alıyoruz. Oradan yetişen her bir sporcu, bizi dünya şampiyonluğu kadar mutlu edecektir ” dedi.

“Görevimiz VakıfBank Ailesi’nin gücüyle daha çok Türk kızımızı voleybolla tanıştırmak”

VakıfBank Spor Kulübü Menajeri Neslihan Demir Güler ise VakıfBank’ın kız çocuklarına ilham kaynağı olduğuna değindiği konuşmasında, “Sportif anlamda tek hedefimiz kazanma geleneğimizi yeni sezonda da sürdürmek. Ancak VakıfBank Spor Kulübü, saha içi başarıların ötesinde değerleri ve hedefleri olan bir kulüp. Bizim en büyük sorumluluğumuz kız çocuklarına performansımız ve duruşumuzla ilham kaynağı olmak. Bu anlamda formamızı taşıyan her sporcumuzun bir sorumluluğu var ve gururla söyleyebilirim ki bu sorumluluğun altından başarı ile kalkıyorlar” şeklinde konuştu.

“Baskı altında olmak, VakıfBank’ın hak ettiği bir ayrıcalıktır”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise, “2018 yılından bu yana Türkiye Ligi’nde tek şampiyonuz ve tabii ki bu baskı yaratacak bir unsur. Bu sezon ilk antrenmanda takıma söylediğim gibi çok ciddi ve güçlü rakiplerimiz var ve baskı hiç bu denli yüksek olmamıştı. Ama biz bu durumu seviyoruz çünkü baskı altında olmak VakıfBank’ın hak ettiği bir ayrıcalıktır. 2013 yılında ve 2017-2018 sezonunda oynadığımız tüm turnuvaları kazandık, bu sezonda 5 kupayı kazanmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezona göre kadromuzda değişiklikler yaptık. Meryem, Aylin ve Ogbogu takıma kayılırken Buket ve Derya da geri döndü. İki sporcumuzun yuvalarına dönmeleriyle birlikte altyapımızdan yetişen 6 sporcumuz A Takım’da oynuyor olacak. Bu da altyapımızın ne denli güçlü olduğunun en açık göstergesidir diye düşünüyorum.” dedi.

“35. sezonumuzu katıldığımız tüm turnuvalarda zafere ulaşarak taçlandırmak istiyoruz”

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak da, “35. sezonumuzda da taraftarlarımızın ve ülkemizin gurur duyacağı bir ekip olmak için elimizden geleni yapacağız.Yeni sezona başlarken heyecanlı ve umutluyuz. Katıldığımız tüm turnuvalarda zafere ulaşarak bu özel sezonu taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VakıfBank Spor Kulübü, 35. sezonunda ilk resmi maçında 5 Ekim’de Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, Misli.com Sultanlar Ligi voleybol sezonunun ilk haftasında ise 9 Ekim’de sahasında Yeşilyurt’u ağırlayacak.