Vakıfbank sendikasyon kredisi temin etti

Bankacılık sektörünün sendikasyon anlaşmaları Vakıfbank ile devam etti.

Vakıfbank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222,5 milyon dolar ve 328 milyon euro olmak üzere toplam 560,3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.



367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR + yüzde 4,25, Euro maliyeti ise euribor + yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yılın ikinci işlemi de yine iki farklı sürdürülebilirlik performans kriterini içermektedir. Bu alanda öncü ve yenilikçi bir banka olarak tüm süreçlerimize nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik anlayışımızı, sürdürülebilir finansman alanında da devam ettiriyoruz. Çevresel ve sosyal risklere ilişkin taahhütlerimizin bir göstergesi olarak, şubelerimizde devreye alınacak su arıtma sistemleri vasıtasıyla tüm banka lokasyonlarımızda plastik kullanımının minimuma indirilmesini ve buna ek olarak toplam sera gazı emisyonlarımızın yıllık yüzde 2 oranında azaltılmasını sendikasyon kredimizin performans kriterleri olarak belirledik.

Çevrim oranı en yüksek sendikasyon

Vakıfbank geçen yıl bu dönemde 296 milyon dolar ve 313,5 milyon eurodan oluşan iki dilimli bir sendikasyon sağlamıştı.

367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti 'Libor+215 baz puan', avro maliyeti ise 'Euribor+175 baz puan' seviyesinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl alınan sendikasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre Vakıfbank'ın son sendikasyonunda çevrim oranı yüzde 91 oldu. Bu oran son dönemde yapılan sendikasyonlar arasında en yüksek oran olarak öne çıktı.

İş Bankası sendikasyonunda çevrim oranı yüzde 69'da kalırken, Akbank'ın sendikasyonunda çevrim oranı yüzde 60, TEB'in yüzde 77 ve Yapı Kredi'nin de yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu işleme, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde yer almayan ve ikisi Orta Doğu’dan, ikisi Kıta Avrupası’ndan olmak üzere toplam dört yeni bankanın daha katılmış olması memnuniyet vericidir. Bu vesileyle işlemimize destek veren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”