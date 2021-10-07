VakıfBank ile toplu ödemeler de 7/24 yapılabiliyor

Yenilikçi nakit yönetimi çözümleri ile ticareti kolaylaştıran VakıfBank, Toplu Ödeme Sistemini (TÖS) Fonların Anlık Sürekli Transferi (FAST) uygulamasıyla entegre ederek şirketlere haftanın her günü, diledikleri saatte toplu ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

VakıfBank’ın gerçekleştirdiği TÖS/FAST entegrasyonundan yararlanan şirketler, dağınık yapıdaki kaynaklarını tek bir merkezde toplayarak farklı banka müşterilerine de 7/24 fon transferi yapabiliyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde, “VakıfBank olarak farklı sektörlerin nakit yönetim ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirme yaklaşımımızın yeni bir göstergesi olarak TÖS/FAST entegrasyonunu hayata geçirdik. Bu entegrasyon ile şirketlere herhangi bir ek geliştirme yapmak zorunda kalmadan toplu ödemelerini 7/24 yapma imkanı sağlayan sektördeki ilk hizmeti sunuyoruz. Özellikle üyelik sistemiyle çalışan, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da üye hesaplarından anlık para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştiren firmalar için önemli bir çözüm geliştirdik. Müşterilerimiz 7/24 anlık para transferleri ihtiyaçları için Bankamız hesaplarını kullanarak tüm ödemeleri tek merkezden yönetmenin avantajlarından yararlanabilecek, nakit akışlarını çok daha kolay, hızlı ve pratik olarak ‘online real time’ yönetebileceklerdir” diye konuştu.