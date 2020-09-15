Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

* Halkbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.19 (ikinci el ev alımlarında)

* Ziraat Bankası Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.05 (ikinci el ev alımlarında)

* Vakıfbank Konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 (sıfır ev alımlarında), yüzde 1.09 (ikinci el ev alımlarında)

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

EV KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

EVİN DEĞERİ ÖLÇÜSÜNDE KREDİ DESTEĞİ

Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.