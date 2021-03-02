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VakıfBank ‘Hack to the future’ etkinliğinde geri sayım başladı

VakıfBank, gençleri ikinci kez geleceği kodlamaya çağırıyor VakıfBank bu yıl, ikincisini gerçekleştireceği hackathon etkinliğiyle gençleri bir kez daha geleceği kodlamaya teşvik edecek. Kamu bankaları arasında ilk kez VakıfBank’ın düzenlemeye başladığı ‘Hack to the Future’ etkinliği bu yıl 20-21 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Yarışmanın bu yılki konsepti ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ olarak belirlendi.

Ekonomi 02.03.2021, 12:40
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VakıfBank ‘Hack to the future’ etkinliğinde geri sayım başladı

Yenilikçi ürünleriyle geleceğin bankacılık anlayışını şekillendiren VakıfBank, ikincisini gerçekleştireceği ‘Hack to the Future’ yarışmasında genç yazılımcıları, tasarımcıları buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yılki konsepti ‘Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver’ olan etkinlik, 20-21 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Etkinliğin son başvuru tarihi ise 11 Mart 2021.

Yenilikçi fikirler aralıksız geliştirilecek

Ekipler, yenilikçi fikirlerini geliştirerek, finansal yaşamda gördükleri bir soruna yenilikçi bir çözüm getirecekler ya da mevcut uygulamaları kökünden değiştiren farklı bakış açısı ortaya koyacaklar.  Yarışmada sunulacak fikirlerin ilk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlanmış, üretilmiş olması gerekiyor.

Gençler değişime yön verecek

Etkinlikle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz hackathonu pandemi tedbirlerine uyarak online yapıyoruz. Gençleri, farklı bakış açıları ve yenilikçi fikirleriyle geleceğe yön vermeye çağırıyoruz.  ‘Dijital çağ’ olarak adlandırdığımız bu süreçte yapay zekâ, robotlar, sensörler, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve tüm bunların bulut teknolojileriyle birleşmesi sonucunda oluşan dijital platformlar, tüm sektörleri değişime zorluyor” dedi. “Değişim dönüşüm yaklaşımını benimseyerek müşteri talep ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışan bir banka olarak, bu uğurda gençleri olmazsa olmaz gücümüz olarak görüyoruz” diyen Üstünsalih, “Bu nedenle gençlerle iletişimimizi sıkı tutuyoruz. İnanıyorum ki bu hackathon da hem gençlere hem sektöre yararlı olacak fikirler göreceğiz. Gençler değişimi ve geleceği kodlayacak, bizler gurur duyarak izleyeceğiz” diye konuştu. Üstünsalih, “Yine çok beğeneceğimiz, orijinal fikirler yarışacak. Jüri, yine çok zorlanacak. Bazı fikirleri bankamızda uygulamada görme şansımız olacak” açıklamasında bulundu.

Ödüller sahiplerini bekliyor 

Projeleri, bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama, girişimcilik, yatırımcılık gibi alanlarda uzman jüri üyeleri değerlendirecek. Dereceye giren takımlara toplamda 60.000 TL ödül verilecek.  

Detaylar ve katılım koşulları www.hacktothefuture.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

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