VakıfBank, e-Belediye’ye geçiş sisteminde de öncü banka oldu

Türkiye’nin yenilikçi ve inovatif ürünleriyle sektörüne öncülük eden bankası VakıfBank, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Belediye sisteminin en aktif paydaşlarından biri olarak tüm belediyelere destek olmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Toplam 63 modülden oluşan projede, tüm modüllerin yılsonuna kadar hayata geçmesi planlanıyor.

VakıfBank’ın yeni e-belediye sistemine tamamen hazır ve uyumlu olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “Belediyelerin verimliliğine sağladığı katkı, vatandaşlara tanınan kolaylık ve toplam tasarrufu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan e-Belediye sistemine geçiş hızla devam ediyor. T.C. İçişleri Bakanlığı, Belediyelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri yazılım lisansları, sistem donanımları ve entegrasyonların önüne geçilmesi ile yılda en az 2 milyar TL kaynak tasarrufu sağlanacağını belirtmektedir.” dedi. Güçlü altyapısı ile VakıfBank’ın sisteme dahil olan en hızlı bankalardan biri olduğuna dikkat çeken Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“VakıfBank olarak güçlü altyapımız ve yenilikçi nakit yönetimi çözümlerimiz ile e-Belediye sistem entegrasyonunu tamamladık. Bunu başaran ilk bankalardan biriyiz. Belediye Bankacılığı konusunda uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizi nakit yönetimi ve kamu tahsilatları alanındaki güçlü teknolojik altyapımız ile birleştirerek belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri mevzuata uygun olarak en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Eylül ayı başı itibarıyla 35 belediye işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Yakın zamanda tüm belediyeler bu sisteme entegre olarak bu modülleri kullanmaya başlayacak.”

Tahsilat modülü hayata geçti

Tüm belediye teşkilatlarını ilgilendiren yeni e-Belediye sistemi, belediyeleri tek veri tabanına dayalı ortak bir altyapıda bir araya getiriyor. Standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortama taşıyan ve böylece yerel hizmetlerin bu ortamda vatandaşa sunulmasını sağlıyor.

Aşama aşama hayata geçirilen modüller sayesinde belediyelerin muhasebe ve bütçenin yanı sıra çeşitli beyan, tahakkuk, tahsilat ve ödeme gibi mali işlemlerin de sistemden yürütülmesi mümkün hale geliyor. Yakın zamanda hayata geçen tahsilat modülü ile belediyeler su tahsilatı, işyeri beyanlı vergiler, çevre temizlik vergileri, ilan ve reklam vergileri gibi tüm ödemeleri VakıfBank aracılığıyla tahsil edebiliyor.