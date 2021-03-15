VakıfBank BusinessCard’lılara PO’da akaryakıt indirimli

VakıfBank, iş dünyasına özel kredi kartı BusinessCard ile sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekliyor. VakıfBank ile Petrol Ofisi arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle VakıfBank BusinessCard’lılar PO İstasyonlarından akaryakıtı yüzde 7 indirimli alabilecek. İki marka arasındaki anlaşmaya göre VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için kısa bir kayıt sürecini tamamlamaları gerekiyor.

BusinessCard sahiplerine özel indirim

İşbirliğiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Müşterilerimizin taleplerine uygun ürün ve hizmet geliştirmenin yanında marka işbirlikleriyle de ilave avantajlar sunuyoruz. Özellikle son dönemde gıda ve akaryakıt kampanyalarının daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Ticari segmentteki müşterilerimize verilecek her desteğin reel ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan hareketle marka işbirliklerimizi artırıyoruz. Son olarak Petrol Ofisi’yle gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle VakıfBank BusinessCard sahipleri, PO İstasyonlarından akaryakıtı yüzde 7 indirimli alabilecek. Tüm bu ayrıcalıklı avantajlarımızla sektörde en ileri finansal konforu sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kampanya detayları

VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için kısa bir kayıt işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kampanyadan sadece VakıfBank BusinessCard sahipleri yararlanabilecek, kart başvuruları ise tüm VakıfBank şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.