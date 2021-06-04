VakıfBank BusinessCard’lılara akaryakıt alışverişlerinde yüzde 5 indirim

Toplumun her kesimine uygun geliştirdiği ürün ve hizmetlerle sektöründe öne çıkan VakıfBank, reel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yaptığı marka iş birlikleriyle müşterilerine ilave avantajlar sunan VakıfBank, sektöründe ileri finansal konforu sağlamayı hedefliyor.

VakıfBank, bu vizyon doğrultusunda yaptığı iş birliği anlaşmalarına Shell akaryakıt istasyonlarını da ekledi. VakıfBank ile UZL FİLO arasındaki anlaşmaya göre VakıfBank BusinessCard sahipleri, akaryakıtlarını Shell istasyonlarından yüzde 5 indirimle alabilecek.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “VakıfBank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler konusunda çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve en uygun çözümleri sunmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımla BusinessCard’lı müşterilerimize yönelik sağladığımız avantajlara bir yenisini daha ekledik. Yeni işbirliğimizle BusinessCard sahibi müşterilerimiz akaryakıtlarını alırken yüzde 5 indirim fırsatına sahip olacak” dedi.

VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için öncelikle UZL FİLO ile ‘Taşıt Tanıma Sistemi Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekiyor. Bunun için ‘SHELL’ yazıp 5724’e gönderen kart sahipleri daha sonra geri aranıyor ve Taşıt Tanıma Sistemi tanımlanması için gerekli adımlar hakkında kendilerine bilgi veriliyor. Ayrıca Shell’in 0850 304 08 95 numaralı müşteri danışma hattından veya info@uzlfilo.com.tr adresine gönderilecek mail ile kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Kampanyadan sadece Vakıfbank BusinessCard sahipleri yararlanabilmekte olup Vakıfbank BusinessCard başvuruları tüm Vakıfbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.