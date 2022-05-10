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VakıfBank aktif büyüklüğünü yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon liraya TL’ye yükseltti

2022 yılı ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında artırarak 1,1 trilyon TL’ye yükselten VakıfBank, Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olma konumunu güçlendirerek sürdürüyor.

Ekonomi 10.05.2022, 18:35
VakıfBank aktif büyüklüğünü yüzde 53 artırarak 1,1 trilyon liraya TL’ye yükseltti

Aynı dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 865 milyar TL destek veren Banka, ilk çeyrekte ulaştığı 5 milyar 75 milyon TL brüt karından 2 milyar 73 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 2 milyon TL net kâr elde etti.

Nisan ayında kuruluşunun 68’inci yılını geride bırakan VakıfBank, 2022 yılı birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

“Geçmişimizden aldığımız güçle milli ekonomimizin bugününe ve geleceğine destek vermeye devam ediyoruz” diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 53 artarak 865 milyar TL’ye ulaştı. Ülkemiz büyümesinin lokomotifi olan üretim ve ihracat alanı başta olmak üzere stratejik sektörlere kullandırdığımız ticari kredilerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 51 artarak 513 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 43 artışla 643 milyar TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 53 artışla 1,1 trilyon seviyesini aştı.”

Kur korumalı mevduat hesapları ürün grubuyla TL birikimlere destek

Kur korumalı TL mevduat ve döviz dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı ürün grubuyla TL birikimleri için farklı alternatifler sunduklarını belirten Üstünsalih, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını ilk devreye alan bankalardan biri olduktan hemen sonra, döviz ve altın hesabı olanlara yönelik Dövizden ve Altında Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Bu iki ürün grubunda 100 milyar TL barajını aşan bankamız TL birikimlere destek vermeye farklı ürün gruplarıyla devam ediyor. YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. Son olarak da fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Tüm dijital platformlarda müşterilerimizin kullanımına açık olan bu yenilikçi ürünler sayesinde TL mevduatlarımız çeyreklik bazda yüzde 36 artarak 346 milyar TL’ye ulaştı. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçti” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını karşılık politikalarına uygulayan ilk Türk Bankası

VakıfBank’ın uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından olduğunu vurgulayan Üstünsalih sözlerini söyle sürdürdü:

“TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları politikalarına sürdürülebilirlik yaklaşımını uygulayan ilk Türk Bankası olma mutluluğunu yaşadık. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2021 yılında yayımlanan “55’e Uyum Paketi” çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması karbon yoğun beş sektör (çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum) için 2023 yılından itibaren emisyon raporlaması yükümlülüğü ve 2026 yılından itibaren karbon yoğun sektörlere karbon vergisi ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Bankamız söz konusu karbon vergisinin, AB ülkelerine ihracat yapan ve düşük karbonlu üretim yöntem ve teknolojilerine geçiş yapamayan üreticilerin geçiş risklerini göz önüne alarak çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler için ayrılan beklenen kredi zarar karşılıklarını TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde arttırmıştır. Bununla beraber yenilenebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla kurulan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kapsamına giren dolayısıyla öngörülebilir bir fiyat tarifesi üzerinden belirli bir süreyle alım garantisi verilen yenilenebilir enerji üreticilerine kullandırılan kredilerin geri dönüşü ve temerrüt olasılığı üzerinde oluşan olumlu etki dikkate alınarak ilgili müşteriler için ayrılan beklenen kredi zararları yine TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde düşürülmüştür. Bu sayede yenilenebilir enerji üretimine destek veren müşterilerimizin çevreye sağladıkları olumlu etki dikkate alınarak tüm süreçlerimizde bu müşterilerimizin pozitif ayrışması sağlanmıştır. Bankamız sorumlu bankacılık vizyonunu finansallarına da yansıtarak bu alanda ülkemizdeki ilk banka olmuş ve sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konusu olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

“Her segmentte müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler”

Dijital bankacılıktaki yetkinliği ile müşterilerinin yoğun olarak kullandığı Online Vergi Tahsilat (API), Gümkart, SMS Gümrük hizmetleriyle dış ticaret ve nakit yönetimi süreçlerinde birçok ilke imza atan VakıfBank’ın geliştirdiği yenilikçi ürünlere vurgu yapan Üstünsalih, “2021 yılında parçası olduğumuz Türk Ticaret Zinciri projesinin ilk fazı başarıyla tamamlandı. Bu ilk fazda nakit yönetimi ödemelerinden sonra oluşan “vergi ödemesi” ve “Gümrük Vergi Tahsil Alındısı” (GVTA) belgesi test verileriyle blokzincir ağına yazıldı. Blokzincir teknolojisinin, birçok belge üretimine gerek duyulan dış ticaret sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim trafiğini azaltarak, veri paylaşımını daha şeffaf, izlenebilir, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir hale getireceğine inanıyoruz. Platforma ithalatçı ve ihracatçı firmalardan antrepo işletmelerine dış ticaretin tüm aktörlerinin dahil edilmesiyle birlikte gerçek etkinin yaratılmasını bekliyoruz. Ayrıca kısa süre önce şirketlere nakit yönetiminde kolaylık sağlayan yeni ürünümüz olan Pratik Tahsilat hizmetini devreye aldık. Pratik Tahsilat ile işletmelerimizin manuel tahsilattan kaynaklanan operasyonel iş yükü ortadan kaldırılacak, günlük tahsilat raporu gönderimi ile nakit akışı yönetimlerini kolaylaştırılacak ve tüm tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesini sağlanacak. Bireysel müşterilerimize yönelik bir inovatif ürünümüz de birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini desteklemeyi hedefleyen dijital kumbara Vibox oldu” diye konuştu.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2022 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri:

Vergi Öncesi Kâr

5.075 milyon TL

Net Kâr

3.002 milyon TL

Toplam Aktifler

1.105 milyar TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

865.016 milyon TL

Nakdi Krediler

642.825 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler

222.191 milyon TL

Toplam Mevduat

684.212 milyon TL

Özkaynaklar

75.251 milyon TL

Alınan Krediler

94.316 milyon TL

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

64.648 milyon TL

#vakıfbank
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