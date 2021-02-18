Vakıf Katılım’dan Sermaye Artırımı

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 17 Şubat 2021 tarihli kararıyla Banka’nın 3.22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL artırarak toplamda 5.72 milyar TL’ye yükseltilmesini onayladı. Artırılan 2.5 milyar TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi.

Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “3.220.000.000-TL olan Bankamız sermayesinin, 2.500.000.000-TL artırılmasına, böylece 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 5.720.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 17/02/2021 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 18/02/2021 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

“Ülkemiz için daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz”

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana sahip olduğumuz tüm finansal kaynağı ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi için büyük bir sorumlulukla değerlendirmeye çalıştık. Gerçekleşen sermaye artırımı ile ülkemize daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz” dedi.

“Ülkemizin geleceğine olan inancımızdan güç alıyoruz”

Geçtiğimiz senenin pandeminin oluşturduğu koşullar dolayısıyla zor bir sene olduğunu; buna rağmen Vakıf Katılım’ın hedeflerinden hiç vazgeçmeden çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Oran, “Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Bu süre zarfı içerisinde hem sektörümüzün, hem de ülkemizin gelişime katkı sağlayacak faaliyetlerimizi hiç aksatmadan sürdürerek son derece başarılı çalışmalara imza attık. 2020 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 75,2 artış gösterdi. TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) verilerine göre; 2017 yılından 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen banka kira sertifikası ihraçları değerlendirildiğinde; Vakıf Katılım son 3.5 yılda 110 ihraç ile ulaştığı toplamda 25 milyar TL’lik hacim ile ‘Lider Katılım Finans Kuruluşu’ olarak ‘Referans Kurum’ olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 2019 yılı içerisinde katılım finans kuruluşları ve tüm finansal kuruluşlar arasında en fazla yurt içi TL sukuk ihracı gerçekleştiren kurum olmamız dolayısıyla 2020’de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından ödüle layık görüldük. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre de 2020 yılında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile en yüksek işlem hacmine sahip finansal kuruluş olduk. Ayrıca Vakıf Katılım olarak, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştirerek 2019’dan sonra 2020’de de liderliği elden bırakmadık.

Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaları ülkemizin geleceğine olan inancımızdan aldığımız güçle gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.