banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
İşyerindeki aşk, işinden etti
İşyerindeki aşk, işinden etti
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Her kulübün Susan Lenderink gibi birine ihtiyacı var!
Umut Bulut, rekora koşuyor
Umut Bulut, rekora koşuyor
banner448

Vakıf Katılım’dan Sermaye Artırımı

Vakıf Katılım, 3.22 milyar TL olan sermayesini 5.72 milyar TL’ye yükseltti. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran konuyla ilgili açıklamasında, “Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana sahip olduğumuz tüm finansal kaynağı ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi için büyük bir sorumlulukla değerlendirmeye çalıştık. Gerçekleşen sermaye artırımı ile ülkemize daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz” dedi.

Ekonomi 18.02.2021, 13:26
4
Vakıf Katılım’dan Sermaye Artırımı

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 17 Şubat 2021 tarihli kararıyla Banka’nın 3.22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2.5 milyar TL artırarak toplamda 5.72 milyar TL’ye yükseltilmesini onayladı. Artırılan 2.5 milyar TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi. 

Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “3.220.000.000-TL olan Bankamız sermayesinin, 2.500.000.000-TL artırılmasına, böylece 16.100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 5.720.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 17/02/2021 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 18/02/2021 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir’’ ifadelerine yer verildi. 

“Ülkemiz için daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz”

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada ‘’Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana sahip olduğumuz tüm finansal kaynağı ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi için büyük bir sorumlulukla değerlendirmeye çalıştık. Gerçekleşen sermaye artırımı ile ülkemize daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz” dedi.

“Ülkemizin geleceğine olan inancımızdan güç alıyoruz”

Geçtiğimiz senenin pandeminin oluşturduğu koşullar dolayısıyla zor bir sene olduğunu; buna rağmen Vakıf Katılım’ın hedeflerinden hiç vazgeçmeden çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Oran, “Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Bu süre zarfı içerisinde hem sektörümüzün, hem de ülkemizin gelişime katkı sağlayacak faaliyetlerimizi hiç aksatmadan sürdürerek son derece başarılı çalışmalara imza attık. 2020 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 75,2 artış gösterdi. TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) verilerine göre; 2017 yılından 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen banka kira sertifikası ihraçları değerlendirildiğinde; Vakıf Katılım son 3.5 yılda 110 ihraç ile ulaştığı toplamda 25 milyar TL’lik hacim ile ‘Lider Katılım Finans Kuruluşu’ olarak ‘Referans Kurum’ olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 2019 yılı içerisinde katılım finans kuruluşları ve tüm finansal kuruluşlar arasında en fazla yurt içi TL sukuk ihracı gerçekleştiren kurum olmamız dolayısıyla 2020’de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından ödüle layık görüldük. Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre de 2020 yılında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile en yüksek işlem hacmine sahip finansal kuruluş olduk. Ayrıca Vakıf Katılım olarak, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştirerek 2019’dan sonra 2020’de de liderliği elden bırakmadık.  

Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaları ülkemizin geleceğine olan inancımızdan aldığımız güçle gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16