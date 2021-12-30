Vakıf Katılım’dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek

Vakıf Katılım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi” yönündeki tebliğini uygulamaya aldı.

Uygulamaya göre, altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Katılım bankacılığı ilke ve standartları çerçevesinde vade sonunda Türk Lirası katılma hesabı sahibine kar payı getirisi Vakıf Katılım tarafından ödenecek.

Vade sonu kurunun hesap açılışındaki dönüşüm kurundan ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın altın hesaplarından Türk Lirası katılma hesaplarına dönüşüm hesabına ödenecek kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan kâr payı düşülerek, hesaplanan tutar Merkez Bankasınca katılma hesabı sahibine ödenmek üzere Vakıf Katılım’a aktarılacak.

İkram Göktaş: “Tüm müşterilerimizi altın hesaplarını Türk Lirası’na çevirmeye davet ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ülke ekonomimizin güçlü konumunu sürdürmesi ve 2022’de daha iyi finansal sonuçlara ulaşabilmek için TL’nin hak ettiği değere ulaşması gerekiyor. Bu sebeple atılan önemli adımlardan biri olan ‘Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi’ programını Vakıf Katılım olarak sonuna kadar destekliyoruz. Tüm müşterilerimizi altın hesaplarını Türk Lirası’na çevirmeye davet ediyoruz. Böylece altın fiyatlarından yaşanan dalgalanmalara karşı müşterilerimizin zarar görmesini engelleyecek, birikimlerini çok daha kârlı bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacağız” dedi.

Devletin vatandaşını korumak ve ülke refahının artırmak adına ortaya koyduğu çalışmaların takipçisi olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları her zaman büyük bir gayretle yerine getirdiklerini dile getiren Göktaş, önümüzdeki dönemde de bu gayretlerini sürdüreceklerini, katma değeri yüksek faaliyetlerle yollarına devam edeceklerini vurguladı.