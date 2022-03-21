Vakıf Katılım’a Citibank’tan “Mükemmellik Ödülü”

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, SWIFT sistemi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde yakaladığı hatasızlık oranıyla küresel bankacılık sektörünün en önemli kuruluşları arasında yer alan Citibank’ın Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü'nün (STP) sahibi oldu.

Hatasız işlem oranı yüzde 99’un üzerinde

SWIFT merkezi ve muhabir bankaların Uçtan Uca Otomasyon’la ilgili belirlemiş oldukları kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Vakıf Katılım’ın bir finans yılı içerisinde gönderdiği SWIFT mesajlarında hatasız işlem oranının yıllık yüzde 99’un üzerinde olduğu belirlendi.

İkram Göktaş: “Global ölçekteki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz üstün teknolojik altyapı, alanında yetkin insan kaynağımız, etkin ve verimli hizmet anlayışımız sayesinde Citibank tarafından Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldüğümüz için mutluyuz. Yenilikçi ve inovatif uygulamalarımızla uluslararası ödemelerin hatasız, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, ortaya koyduğumuz faaliyetlerle global ölçekte konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de üstün hizmet verme anlayışımızla şekillenen çalışmalarımızı ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli ödülü Kurumumuza taşımamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”