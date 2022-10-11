Vakıf Katılım ve Elin Enerji’den Güneş Enerjisine Yatırım İçin İş Birliği

Katılım finans sektörünün en güçlü ödenmiş sermayesine sahip kuruluşu olan Vakıf Katılım, yenilenebilir enerji yatırımlarına desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım ve Elin Enerji, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmayla Elin Enerji, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün müsaitliğine göre destek olabilecek.

“Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceği inşa ediyoruz”

Elin Enerji’yle yapılan iş birliğinin çevreye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Vakıf Katılım olarak bu iş birliğiyle hem çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir geleceğe destek veriyoruz hem de yenilenebilir enerji yatırımları yapan firmalarla birlikte enerjide cari açığın azaltılmasına katkı sunuyoruz. Kamu ve özel sektördeki projelere ‘Yeşil Finansman’ desteği sunarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ediyoruz. Faaliyetlerimize Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Planı’ kapsamında devam ederek; çevreye dost, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların finansmanlarında var olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Ülkemizdeki enerji potansiyelini harekete geçirecek yatırımların desteklenmesiyle enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması ve hanelerimizin temiz enerjiyle aydınlatılmasına katkı sunuyoruz” diyen Çelik “Bu motivasyondan hareketle KOBİ’lerimizin yeşil enerji alanında finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla; yatırımcıların enerji projelerine yönelik uçtan uca danışmanlık sağlayarak, KOBİ’lerimize finansal çözümler sunuyoruz. Vakıf Katılım verimlilik ve tasarruf odaklı ürünleriyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye, ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler geliştirmeye devam edecek” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı ise şunları söyledi:

“Bu iş birliği protokolüyle yenilenebilir enerji yatırımlarına yapılan öncülük ve destek sayesinde ülkemizin temiz, yeşil enerjili geleceğine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Güneş enerjisi sektöründe Cumhuriyetimizin 100. yılında üreten, ihraç eden ve inşa eden bir Elin olması için çalıştık ve 2022 yılında bu hedefimizi gerçekleştirdik. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması gayesi doğrultusunda sıfır karbon emisyonu hedefinde tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla 2053 yılından önce bu ilkeleri gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.”