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Vakıf Katılım Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Vakıf Katılım’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde Bankanın Genel Müdürlük yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Ekonomi 25.03.2022, 20:30
Vakıf Katılım Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Genel Kurul sonrasında bir açıklama yapan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran; “Hedeflerimizin tamamına ulaştığımız oldukça başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 yılındaki açılış töreni konuşmamda, kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olacağımızı belirtmiştim. Bugün bu hedefi beklenenden daha kısa sürede gerçekleştirdiğimizi görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hemen her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Vakıf Katılım’ın kuruluş ilkelerinde ecdadımızdan bize miras kalan vakıf eserlerinin ihyası ve vakıflara ruh veren değerlerin yaşatılması önemli bir yer tutuyor. Geride bıraktığımız başarılı yılın ardından ana ortağımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar’a, Vakıf Gureba Hastanesinin yeniden inşasında kullanılmak üzere 2021 yılında elde ettiğimiz karın %10’unun temettü olarak ödenmesine karar verdik. Kurumumuzun başarılı performansı devam ettikçe Vakıflarımızın ihyası için çok daha fazla kaynak aktarımı yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Vakıf Katılım’da Bayrak Değişimi

Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çelik, 25 Mart 2022 Cuma günü itibarıyla Bankanın Genel Müdürlüğüne atandı. Vakıf Katılım’ın eski Genel Müdürü İkram Göktaş ise Kurumun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edecek.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran; “Gerçekleştirilen yönetim değişikliğinin Vakıf Katılım ve katılım finans sektörü için hayırlı olmasını diliyorum. Osman Çelik Bey uzun süredir Yönetim Kurulu Üyesi olarak aramızdaydı. Şimdi de Genel Müdür olarak Vakıf Katılım’a çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İkram Göktaş Bey’e de kuruluşumuzdan itibaren başarıyla yürüttüğü Genel Müdürlük görevinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bundan sonra Yönetim Kurulu Üyemiz olarak tecrübelerini Vakıf Katılım’la ve sektörle paylaşmaya devam edecek” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik; “Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla başladığımız yolculukta, tecrübeli ekibimiz ve takım çalışmasına değer veren yönetim anlayışımızla sadece Kurumumuzu değil sektörü de ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Vakıf Katılım’ın 6 yıl gibi kısa bir sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmesinde çok önemli katkıları olan İkram Göktaş Bey’e teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdüreceği görevinde bizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Vakıf Katılım’ın Genel Müdürü olarak atanan Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü. 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu. 2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi. 

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi İkram Göktaş 1969 yılında Bitlis, Mutki’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1992-2000 yılları arasında Garanti Bankasında farklı unvanlarda görev yaptı. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’nda; 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere bir çok alanda yöneticilik görevlerinde bulundu. 2015 yılı Ekim ayından bu yana Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Göktaş, 25 Mart 2022 Cuma günü itibariyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

#vakıfkatılım
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