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Vakıf Katılım, MÜSİAD ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım ile MÜSİAD arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında dernek üyelerinin Vakıf Katılım’ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmeleri, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak. Ayrıca üye işletmeler, Vakıf Katılım’ın nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında da avantajlı oranlarından istifade edebilecek.

Ekonomi 30.03.2022, 09:48
Vakıf Katılım, MÜSİAD ile protokol imzaladı

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, MÜSİAD ile bir iş birliği protokolüne imza attı. Dernek üyelerinin ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen protokol imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik’in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

MÜSİAD üyelerinin GFT ile nakde olan ihtiyacı minimuma iniyor

Protokol kapsamında MÜSİAD üyeleri, Vakıf Katılım’ın, ticari faaliyetleri daha verimli kılan ve nakde olan ihtiyacı minimuma indiren yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) uygulaması kullanımlarında avantajlı oranlarından faydalanabilecek.

Üye işletmelere ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde de birçok avantaj sunulacak. 

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, MÜSİAD’ın ülke ekonomisine sağladığı katkılarla ilgili şunları söyledi: 

‘’Bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalarla ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayan MÜSİAD, aynı zamanda devletimizin küresel bir güç hâline gelmesi için de kıymetli faaliyetlere imza atmaktadır.  İstihdama olan katkısıyla, iş dünyasına sunduğu inovatif yaklaşımlarla, kamu yararını gözeten duruşuyla, kritik konulara dair hazırladığı raporlarla ve sağlam organizasyonel yapısıyla adımlarını güçlü bir şekilde atmaya devam eden MÜSİAD’ın önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum’’ dedi.

Oran, açıklamalarının devamında vakıf kültürünün önemine de atıfta bulunarak, ‘’Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek, katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım olarak, kendimizi kadim milletimizin, atalarımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçisi olarak görüyoruz. Bize emanet edilen bu varlık ve değerleri, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elde ettiğimiz kazancın bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirerek, sosyal dengenin sağlanmasına destek oluyoruz. Geride bıraktığımız başarılı yılın ardından ana ortağımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar’a, Vakıf Gureba Hastanesinin yeniden inşasında kullanılmak üzere 2021 yılında elde ettiğimiz kârın %10’unun temettü olarak ödenmesine karar verdik. Kurumumuzun başarılı performansı devam ettikçe Vakıflarımızın ihyası için çok daha fazla kaynak aktarımı yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Osman Çelik: “MÜSİAD’a üye bütün işletmelerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, “Ülkemizin ekonomik anlamda sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi, gelir dağılımında ve bölgesel gelişmişlik seviyesinde daha iyi noktalara gelebilmesi için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla, kalkınma ajanslarımızla iş birliklerini hayata geçiriyor, yatırımlarının ve üretimlerinin kesintiye uğramaması için bir iş ortağı yaklaşımıyla KOBİ’lerimizin, işletmelerimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda ülkemizin geleceği için ortak duygular paylaştığımız MÜSİAD’la gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı mutluyuz. 

Yapacağımız benzer iş birlikleri ile 4i olarak adlandırdığımız İmalat, İstihdam, İhracat ve İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için finansal kiralama ve yeşil enerji gibi pek çok alanda milli ekonomiyi destekleyerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yenilikçi çözümler üretmeye ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu. 

Kalkınmanın ancak ve ancak birlik ve beraberlikle, dayanışma ruhuyla ve paylaşmakla mümkün olabileceğini dile getiren Çelik, “Gelişmiş finansal alt yapımız, alanında uzman insan kaynağımız, zengin ürün ve hizmetlerimizle Türkiye için emek harcayan, ter döken MÜSİAD’a üye bütün işletmelerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. İş birliğimiz herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vakıf Katılım’ın yeni nesil dijital ödeme yöntemi GFT’yle bankacılık sektöründe bir ilke imza attığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, GFT’nin teminat oluşturmakta zorlanan KOBİ’ler için bir finansmana erişim aracı olduğunu belirterek, ayrıca alacak tahsili problemini ortadan kaldırdığını ve piyasada ticareti kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. 

Mahmut Asmalı: ‘’Güçlü ve üreten bir Türkiye idealinde faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz’’

Programda değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın katılım bankacılığının tanıtılmasına yönelik çalışmalarına değinerek, Vakıf Katılım ile imzalanan anlaşmanın KOBİ’ler ve MÜSİAD üyesi iş insanlarına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Genel Başkan Asmalı, “Yatırım ve üretimin desteklenmesi, doğru zamanda atılan doğru adımların seyrine bağlı. Bugün imza attığımız bu iş birliği, yılın başında ortaya koyduğumuz ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda amaçladığımız yatırım, istihdam ve üretim odaklı çalışmalarımıza olumlu yönde etki edecektir. Güçlü ve üreten bir Türkiye idealinde faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. İş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Garantili Fon Transferi (GFT) Nedir?

Vakıf Katılım Türkiye’de bir ilke imza atarak uygulamaya aldığı dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) ürünüyle, işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkânı sunuyor. Alacaklı işletmeler de Garantili Fon Transferi (GFT) hesaplarına gelen dijital bakiyeyi vadesini beklemeden dilediği miktarlarda bölerek, ödemelerini kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT’yle, vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Hesabına GFT bakiyesi intikal eden firma dilerse, kendisine ulaşan GFT’yi, borçlusu olduğu başka ticari işlemlerin ödemesi için, ihtiyaç duyulan miktarlarda bölerek vade gününe kadar kullanabiliyor. Böylece başlangıçta bir müşterinin tek bir ticari işlemi için başlatılan gayrinakdi finansman süreci, daha fazla firmanın çok sayıda ticari işlem hareketliliğine fırsat vermiş oluyor. 

GFT ödemesini nakit olarak yapmak istemeyen müşteriler ise Fonlu GFT seçeneği ile vade sonundaki ödemeleri için finansman kullanarak, geri ödemelerini taksitle yapabiliyor. Bununla birlikte GFT alacağı olan satıcı firmalar, GFT hesaplarına gelmiş olan GFT bakiyelerini yeni finansman ihtiyaçları için teminat olarak gösterebiliyor, bu şekilde teminat sıkıntılarını ortadan kaldırabiliyor.  

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