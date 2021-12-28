Vakıf Katılım “Kur Korumalı TL Katılma Hesabı”nı hizmete aldı

Tasarruflarını Türk Lirası katılım fonu olarak değerlendiren veya döviz cinsinden katılım fonlarını TL'ye dönüştüren müşteriler 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı korunabilecek. TCMB tarafından her gün saat 11.00’de yayımlanacak kur üzerinden hesaplamaların yapılacağı sistemde, kur farkı hesabı ise hesabın açılış ve vade tarihi arasındaki kur farkı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Hesap açma alt limitinin 250 TL olacağı TL Katılma Hesabı’nda stopaj uygulanmayacak.

“Kur Korumalı TL Hesabı piyasada pozitif reaksiyona vesile oldu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nın ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yakalaması için atılmış çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hiçbir mantıklı gerekçeye dayanmayan kurdaki hareketliliğin önüne geçerek, TL’nin gücünü artırmaya yönelik gerçekleştirilen bu hamle piyasalarda çok hızlı bir şekilde pozitif reaksiyona vesile oldu. Vakıf Katılım olarak bizler de ilgili otoritelerin aldığı kararlar doğrultusunda hareket ederek ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nı müşterilerimiz için devreye aldık” dedi.

“Sisteme olan ilgi her geçen gün artıyor”

Sisteme olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi bu süre zarfında da yine birlik ve beraberlik duyguları içerisinde hareket ettiğini görmek mutluluk verici. Uzun vadede dolarizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’yla ülke refahımızın çok kısa sürede daha da artacağına inanıyorum. Bizler de her zaman olduğu gibi reel ekonomiyi destekleyecek şekilde faaliyetlerimize devam edecek, ülkemizin