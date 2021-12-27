Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Projelerine 2 büyük ödül daha

Katılım finans sektörüne yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, çalışanların motivasyonlarını ve verimliliğini artıracak projeler geliştirmeye devam ediyor. İnsan kaynakları politikalarını katılım finans sektörünün en çok çalışılmak istenen kurumu olma vizyonuyla şekillendiren Vakıf Katılım, İngiltere’nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards tarafından daha önce aldığı 4 ödüle 2 yeni ödül daha ekledi. Bu kapsamda Vakıf Katılım, “Yetenek Yönetimi Programı”yla En İyi İnsan Kaynakları ödülünün; “Sosyal Biz Kulüpler Projesi”yle de En İyi İletişim ödülünün sahibi oldu.

Yetenek Yönetim Programıyla çalışanların performansı yüzde 30 arttı

Vakıf Katılım’a ödül kazandıran Yetenek Yönetimi Programı, kurum içinden ve dışından en uygun adayın, şeffaf ve doğru değerlendirme kriterleri gözetilerek göreve seçilmesini sağlıyor. Program kapsamında, Vakıf Katılım’daki 7 farklı iş alanı için kurum içinden ve dışından yapılan başvurular, adil ve objektif bir şekilde ‘’Değerlendirme Merkezi’’ uygulamasında değerlendiriliyor. Özellikle Satış Değerlendirme Merkezi uygulaması sonrasında seçilen ve ilgili pozisyonlara atamaları yapılan çalışanların performanslarının, bu uygulamadan önce gerçekleştirilen klasik mülakat süreciyle seçilen çalışanların performansına göre %30 oranında daha yüksek olduğu görülüyor.

Sosyal BİZ Kulüpleriyle çalışanlara çok kapsamlı bir sosyalleşme alanı sunuluyor

Vakıf Katılım’ın ödüllü bir diğer projesi olan “Sosyal Biz Kulüpleri” ise, insan odaklılığı ifade eden “sosyal şirket” kavramını referans alarak uygulanıyor. Çalışanlara yetenekli oldukları veya yeni yeteneklerini keşfedebilecekleri ve bilgi ve birikimlerini paylaşmak istedikleri konularda gönüllü olarak görev alabilecekleri bir alan sunan Sosyal BİZ Kulüpleri; çalışanların çeşitli gruplara katılmalarına ve spor, sanat veya yemek yapmak gibi en sevdikleri alanlara yönelerek iş dışında da birlikte zaman geçirmelerinin yanı sıra verimli bir iletişim ortamı yakalamalarına imkân tanıyor. Dönem şartlarına göre online veya fiziki yapılan etkinliklerin kurgusu; ekip çalışması, motivasyon, uyumluluk, iletişim, topluma fayda, üretme ve iş-özel hayat dengesini kurmaya yardımcı olacak şekilde oluşturuluyor. Böylece çalışan motivasyonunun yanı sıra çalışan bağlılığına da dokunan oldukça önemli etkileri çatısı altında birleştiren 16 farklı Sosyal BİZ Kulübü çalışanların eğlenmesine, network oluşturmasına, yeteneklerini geliştirmesine, bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına yardımcı oluyor. Çalışanlar kulüp çatısı altında gerçekleştirdikleri projelerle ulusal yarışma ve turnuvalara da katılarak başarılarını ödüllerle taçlandırıyor.

“İK projelerimizle de sektörde referans olmayı hedefliyoruz”

Best Business Awards ödül programında 2 kategoride daha ödül almanın haklı gurur yaşattığını dile getiren Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, “Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra İK projelerimizle de referans kurum olmayı hedefliyoruz. En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle doğru ve yenilikçi İK yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol gösteriyor ve önemli gelişim fırsatları sunmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz proje ve programlar ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından dikkatle takip ediliyor ve İK uygulamalarımızla ödüle lâyık görülüyoruz. Büyük bir özenle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir kıvanç ve mutluluk kaynağı. Bu ödüllerin Kurumumuza hayırlı olmasını diliyor ve ödüllerimizde pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.