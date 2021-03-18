Vakıf Katılım ikinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçildi

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı alanında “Yılın En İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu. Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” 12 ilde toplam 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu belirlendi.

“Bu ödül halkımızın gönlünde yer ettiğimizin önemli bir göstergesi”

Son üç yılda ikinci kez “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası” seçilmelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili, “Halkımızın teveccühüyle bu sene de ülkemizin en kıymetli pazarlama ödüllerinden biri olan ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ‘Yılın En İtibarlı Katılım Bankası’ ödülüne layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Sektörümüzün en genç üyelerinden biri olmamıza rağmen kısa sürede çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde üstün bir performans sergileyerek, özellikle dijital kanallar üzerinden yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız verdik, uzaktan da olsa bize ihtiyaç duyan kimseyi yalnız bırakmadık. Büyük bir içtenlik ve samimiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızla halkımızın gönlünde yer ettiğimizin önemli bir göstergesi olan bu ödülü almamızda emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve bu başarılı ödül organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde açıklama yaptı.