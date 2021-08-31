Vakıf Katılım, Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri’nde 9 dalda ödüle layık görüldü

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, İK ve Eğitim alanlarında ortaya koyduğu çalışmaları uluslararası çapta aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektöre nitelikli yöneticiler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen “My Talent MT Programı” ile “Aday İlişkileri Yönetiminde En İyi Geliştirme”; “Koçluk ve Mentorluk Programı” ile “Öğrenme Programının En İyi Sonuçları”; “Kariyer Gelişim Programı” ile “En İyi Lider Geliştirme” ve “En İyi Karma Öğrenme”; “Yöneticiliğe Vakıf Olma Programı” ile “En İyi Lider Geliştirme” kategorilerinden altın ödül elde eden Vakıf Katılım, “My Talent MT Programı” ile de “En İyi Aday Deneyimi” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Vakıf Katılım ayrıca devreye aldığı “Gelişim Hep Biz’imle Programı” ile “En İyi Öğrenme Stratejisi Oluşturma”, “Asil Müdürlüğe Geçiş Değerlendirme ve Gelişim Programı” ile “En İyi Özgün/Yenilikçi Liderlik Programı”, “Odak Performans Yönetim Sistemi” ile de “Performans Yönetiminde En İyi Geliştirme” kategorilerinde bronz ödül almaya hak kazandı.

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz

Vakıf Katılım bu ödülleri çalışanlarına verdiği değerin yanı sıra İK ve Eğitim alanlarında uyguladığı programların, ihtiyaçlara karşılık vermesi, işlevsel, yenilikçi ve ölçülebilir faydalar sunması özellikleriyle elde etti.

Betül Yılmaz: “Bir kuruluşun gerçek gücü sahip olduğu insan kaynağıdır”

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Vakıf Katılım olarak bir kuruluşun gerçek gücünün sahip olduğu insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda kurulduğumuz günden bu yana insan kaynakları ve eğitim alanında çok önemli çalışmalar ortaya koyuyor, örnek uygulamalarımızla sektöre yön veriyoruz. Doğru ve yenilikçi İK yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturuyor, kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol açıyor ve önemli gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir büyümeyi ancak bu şekilde sağlayacağımızı biliyoruz.”

Vakıf Katılım’ın çalışma kültüründe açık iletişim ve hizmet odaklılığın önemli bir yeri olduğunu dile getiren ve işe alım dahil insan kaynaklarının tüm uygulamalarında çeşitli CRM, robotik ve dijitalleşme süreçlerine yer verdiklerini söyleyen Yılmaz, “İK ve Eğitim alanlarında ortaya koyduğumuz çalışma ve yaklaşımlar neticesinde çalışanlarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyor, çalışan bağlılığını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu çabalarımızın şimdi de dünyanın en prestijli danışmanlık kurumlarından Brandon Hall’un düzenlediği Mükemmellik Ödülleri’nde 9 ödülle taçlandırılması bizleri oldukça mutlu etti. Yarışmada Türkiye’de bankacılık sektöründe en çok ödül alan kurumlar sıralamasında Vakıf Katılım’ı ilk sırada görmek ise ayrıca değerli. Çalışmalarımızı daha nice ödüllerle taçlandıracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.