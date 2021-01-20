Vakıf Katılım 2020’de de altın ve gümüş işlem hacminde liderliği bırakmadı

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştirerek 2019’dan sonra 2020’de de liderliği elden bırakmadı.

2020 yılında 160 ton altın ve 400 ton gümüş işlemi gerçekleştirerek, 2019 yılına kıyasla işlem hacimlerini altında 2,5 katına gümüşte ise 1,6 katına çıkartmayı başaran Vakıf Katılım, bu sonuçla Borsa İstanbul KMTP’de “piyasa yapıcılık unvanını” ve tartışmasız liderliğini korumuş oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Oldukça zor geçen bir seneyi, ortaya koyduğumuz faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir şekilde kapattık. Türkiye’nin Milli Altın Kurumu olma projeksiyonumuz doğrultusunda emin adımlar atmaya kararlılıkla devam ettik. Bu gayretlerimiz, 2019 senesinde olduğu gibi 2020 yılında da en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş olmamızı sağladı” dedi.

“Türkiye'de yastık altında 330 milyar dolarlık altın olduğu tahmin ediliyor”

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yayımladığı rapora göre 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile de ‘’En fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş olduklarını hatırlatan Göktaş “Araştırmalara göre Türkiye'de yastık altında 330 milyar dolarlık altın olduğu tahmin ediliyor. Bu 5 bin tonluk bir yastık altı altın büyüklüğü anlamına geliyor. Ülke ekonomisine hiçbir katkı sunmayan, ciddi bir finansal kaynak niteliği taşıyan bu atıl durumdaki altınların hem bireylerin hem de ülke ekonomimizin refahı için doğru yönetilmesi oldukça önem arz ediyor. Vakıf Katılım olarak bu bakış açısından hareketle altın alanındaki çalışmalarımızı büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz. Hedefimiz sene sonuna kadar altın ve gümüş işlem hacmini daha da yukarılara taşımak” diye konuştu.