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Vakaların artışı en çok onları korkutuyor

Kış mevsimi olması sebebiyle korona virüs vaka oranlarının artışa geçmesi Tekirdağ’daki esnafı endişelendiriyor.

Ekonomi 04.01.2022, 15:41
Vakaların artışı en çok onları korkutuyor

Kış mevsimi olması sebebiyle korona virüs vaka oranlarının artışa geçmesi Tekirdağ’daki esnafı endişelendiriyor.

Ülkede soğuk ayların kendini göstermesiyle korona virüs vaka oranlarındaki artışı da beraberinde getirdi. Vaka sayılarının artışı kapanma korkusunu da beraberinde getirdi. Türk Bilim İnsanının geliştirdiği yerli TURKOVAC aşılarının yapılmaya başlanılması ve en son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın okullar konusunda il ve ilçe çapında kesinlikle bir kapanma düşünmedikleri açıklaması, kapanma korkusu yaşayan esnafları bir nebzede olsa rahatlattı. Tekirdağ esnafı, kapanmaların olmaması için ellerinden gelen her türlü maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceklerinin altını çizdi.

“Kadromuzu kurduk şuanda işçi sıkıntısı çekiyoruz”

20 yılı aşkın süredir Trakya’da hizmet verdiklerini ifade eden Bahattin Değiş, “Bildiğiniz gibi bir haftadır kapanmalarla ilgili konuşuluyor. Eski kabuslarımız yine geri geliyor. Biz kapanmaya hazır değiliz. Bu arada zar zor kendimizi toparladık. Kadromuzu kurduk şuanda işçi sıkıntısı çekiyoruz. Türkiye’de işsizlik var deniliyor ama bizde gerçekten işsizlik yok yani. Şuanda eleman bulamıyoruz. Kadromuzu kuruyoruz hazırlanıyoruz. Bir kapanma gelince zaten bir daha toparlayana kadar aylar geçiyor. Şuan esnaflar zar zor toparladı kendini. Zaten bir daha kapanma olursa bir daha toparlanmamız zor olur ve 2022’de böyle geçer. Şuan diyelim ki bir işletmede 25-30 kişi çalışıyorsa paket servise geçtiğiniz zaman bunu 10 kişiye düşürüyorsunuz. Geri kalan 15-20 kişi mağdur oluyor. Tabi ki buna yine devlet erkanı karar verecek. Ama biz kapanmanın olmasına şuanda karşıyız. Yani tedbirler artırılsın, önlemler alınsın ama şuan için kapanma biraz sıkıntı.

“Kapanmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Döner dükkanı işleten Ayhan Gündoğdu tek temennilerinin kapanmamak olduğunu ifade ederek, “Biz bütün kurallara uymaya çalışıyoruz. İnşallah bir daha öyle bir şey olmaz. Zaten esnaf bir daha kapanmayı kaldıramaz. Kapanmada içeriye müşteri alamayınca, ciddi anlamda problemler yaşıyoruz. Şimdi bizim işimiz masa müşterisi. Masa müşterisi olmayınca pakette masraflar artıyor. Bazen insanlara cevap veremiyoruz paket olunca. İnşallah kapanmayacağız. Kapanmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Burada çalışan insanlar evde ne yiyecek”

Restorana yemeğe gelen bir müşterilerden Tucay Tubay ise “Kapanmayla alakalı öncelikle vatandaşlarımızı maske ve mesafeye davet ediyoruz. Esnaf zaten elinden geleni yapıyor. Esnaf, maske, mesafe, hijyen konularına bakabilirsiniz. Kapanmada en çok sıkıntıyı çeken alanlardan biride restoranlar. Vatandaş evde yine evde istediğini yiyebiliyor. Ama burada çalışan insanlar evde ne yiyecek. Bu da önemli” şeklinde konuştu.

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