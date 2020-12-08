Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor

Piyasa Gündemi

İngiltere’de ilk aşının 8 Aralık tarihinde yapılacağı açıklanırken, izin başvuruları ve ülkelerin aşı takvimleri piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Aşı cephesindeki gelişmelerin yanında ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri izlenirken, vaka sayılarındaki ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü risk oluşturuyor. Yurt içinde de siyasi ve ekonomik gelişmeler ön planda kalmaya devam ederken, haber akışları yakından takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 13:00 Euro Bölgesi – 2020/3Ç GSYH Önem: Orta

• 13:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomi Güveni Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Hisse piyasalarında aşı cephesindeki olumlu gelişmelerle yaşanan yükselişlerin ardından vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak son günlerde dalgalı bir fiyatlama etkili oluyor. Aşı cephesindeki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklerken, salgın kaynaklı endişeler risk oluşturuyor. BIST-100 Endeksi dün günü %0,07’lik sınırlı bir değer kaybıyla 1.329,90 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,83 – 7,84 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,81’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100’de geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında gördüğümüz sıkışma dün de devam etti. Yön bulmakta zorlanan endekste hisse ve sektör bazlı hareketler ön plana çıkmaya devam ediyor. Kısa vadede 1.340 ve üzerinde önceki zirvenin bulunduğu 1.350 dirençler konumunda. Aşağıda ise 1.315 ilk destek noktası iken 1290 haftalık bazda izlediğimiz en önemli destek olmaya devam ediyor. Teknik göstergelerde zayıflamanın devam ettiği endekste yukarda bahsettiğimiz dirençlere doğru olacak gün içi hareketlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Bir süredir bahsettiğimiz gibi 1.290 altında kapanış ihtimali doğması endeksteki satış baskısının artmasına neden olabilir.