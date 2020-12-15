VAKA SAYILARI AŞI HEYECANINI LİMİTLİYOR

Bir tarafta ABD’de mali teşvik paketine ilişkin pozitif beklentiler diğer tarafta ise Pfizer’ın ABD’de aşı dağıtımına başlaması risk iştahını destekleyerek varlık fiyatlarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Geçen hafta Pfizer’ın aşısına onay veren Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) Moderna’nın geliştirdiği aşıya ilişkin kararını Perşembe günü vereceğini düşünürsek değer kazanma eğiliminin haftanın geri kalanında da etkisini sürdürme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gerek kâr satışları gerekse vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle New York’ta tam kapanmanın konuşulması yeni güne durgun bir zeminde başlanmasına neden oluyor. Aşılamaların yoğunluk kazanması ile önümüzdeki dönemde ise daha çok istatistiklere odaklanacağız. Öyle ki, özellikle hayatını kaybedenlerin sayısında iyileşme olması durumunda bunun risk iştahını belirgin şekilde desteklemesini bekleriz.

Öte yandan ABD, 2019 yılında satın alınan S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan CAATSA yaptırımlarını dün akşam açıkladı. Yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı Demir'e ek olarak üç yetkiliyi kapsıyor. Bu kapsamda SSB'nin ABD'li finans kuruluşlarından aldığı krediler sınırlanacak, Demir ve üç SSB yetkilisine vize sınırlaması getirilecek ve malvarlıkları dondurulacak. Yaptırımların savunma sanayi üzerindeki etkisini ölçmek kolay olmasa da piyasalar açısından baktığımızda geniş kapsamlı olmaması nedeniyle kararların TL varlıklar üzerinde önemli bir baskı oluşturmasını beklememek gerekir.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul zirveyi yukarı taşıyor. Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü olmasına paralel olarak haftaya iyimser bir zeminde başlayan BIST-100 endeksi 1370 ara direncini geride bırakmasının ardından bir sonraki hedef olarak gördüğümüz 1385 puanı da aşmayı başardı. Önemli seviyelerin geride bırakılması ile birlikte endeksin teknik görünümünün oldukça pozitif sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada kazanımların korunması durumunda endeksin ana hedefi artık 1400 seviyesini aşmak olacaktır. Pozitif haber akışı ön planda olmakla birlikte yurtdışında kâr satışlarının görülmesi içeride de yükselişleri limitleyen bir neden olarak çalışabilir.







EUR/USD sakin seyrini sürdürüyor. Anlamlı bir değişim göstermeyen EUR/USD bir süredir olduğu gibi 1,21 seviyesinden çok fazla uzaklaşmadan işlem görmeyi sürdürüyor. Hafta içinde veri akışının yoğun olması ise bu hafta veri kaynaklı hareketliliğin yüksek olabileceğine yönelik sinyaller veriyor. Bu noktada bugünkü New York Fed imalat endeksi ve ABD sanayi üretimi rakamlarını da yakından takip edeceğiz. Ancak hafta içinde özellikle PMI verilerinin ortaya koyacağı tablonun paritede daha fazla karşılık bulabileceğini düşünüyoruz. Teknik açıdan ise yukarıda 1,2180 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılması daha iyimser bir performans görmemizi sağlayabilir.

USD/TL’de bant hareketi geçerliliğini koruyor. Uzun zamandır ağırlıklı olarak 7,80-8,00 bandında hareket eden USD/TL’de artan volatiliteye karşın bu bant geçerliliğini net şekilde koruyor. Her ne kadar teknik açıdan bakıldığında önceki haftalarda olduğu gibi 8,00-8,05 aralığını test etme ihtimalimiz bulunsa da bu bölgede kalıcı olmamız teknik açıdan çok kolay görünmüyor. Öyle ki, 8,00 seviyesinin üzeri kısa vadeli grafiklerde 3 standart sapmaya denk geliyor. Dolayısıyla bu bölgeye doğru yükselişler satışla karşılaşabilir. Ayrıca günlük grafikte 8,05 seviyesi hem 1 standart sapmaya denk geliyor hem de bir önceki zirvemizi oluşturuyor. Dolayısıyla 7,80-8,00 bandının geçerliliğini bir süre daha sürdürmesini bekliyoruz.



Kaynak: MatriksOns altın destek bulmakta zorlanıyor. ABD’de mali teşvik paketi görüşmelerinin iyimser bir zeminde ilerlemesi değerli metaller lehine bir zemin yaratsa da özellikle korona virüs aşılarının kullanıma hazır hale gelmesinin oluşturduğu baskı güç kazanılmasına izin vermiyor. Bu noktada Pfizer aşı dağıtımına başlarken FDA’nın Moderna’nın geliştirdiği aşıya ilişkin kararını Perşembe günü vermesi bekleniyor. Bu da altın açısından haftanın devamının zorlu olabileceğine işaret ediyor. Kaldı ki, teknik açıdan baktığımızda da 1850 doların altında kalındıkça kısa vadeli görünümün iyileşmesini beklemiyoruz.

