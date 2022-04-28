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Uzungöl Ramazan Bayramı tatiline hazır

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz’in en çok turist ağırlayan turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, pandemi sürecinde yaşadığı durgunluğu Ramazan Bayramı ve sonrasındaki yaşayacağı yoğunluk ile telafi etmek istiyor.

Ekonomi 28.04.2022, 10:31
Uzungöl Ramazan Bayramı tatiline hazır

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz’in en çok turist ağırlayan turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, pandemi sürecinde yaşadığı durgunluğu Ramazan Bayramı ve sonrasındaki yaşayacağı yoğunluk ile telafi etmek istiyor.

Bu sezon rezervasyonlara yoğun talebin olduğunu belirten işletmeciler Uzungöl’ün yeni turizm sezonuna hazır olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştireceği Suudi Arabistan gezisinden gelecek müjdeli haberleri beklediklerini söylediler.

Suudi Arabistan’la Türkiye arasında siyasi krizin çözülmesi durumunda bu ülkeden gelmek isteyen çok sayıda turistin bulunduğunu belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm işletmecisi Murat Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Kralı ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını heyecanla beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır yaşanan pandemi dolayısıyla yaşadıkları durgunluğu bu sezon telefi etmek istediklerini belirten Murat Akyüz, ”Önümüzdeki sezonda tüm sezonların üzerinde bir yoğunluk bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan kralı ile görüşmesini heyecanla bekliyoruz. Bunu sadece bizle değil Doğu Karadeniz turizmindeki bütün paydaşlarımız bekliyor. İnşallah iki ülke arasındaki sorunlar bir an önce çözüme ulaştırılır. Görüşme sonrası güzel haberler bekliyoruz" dedi.

"Uzungöl her yönüyle turizme hazır"

“Suudi Arabistan’daki misafirlerimiz rezervasyon yaptıramıyor çünkü endişeliler, kapılar açılmasa diye bir sıkıntı yaşıyorlar" diyen Akyüz "Bugün izin çıksa ilk yapacakları iş, istirahat etmek için buraya gelmeleri olacak. Kesinlikle eğer Suudiler gelirse bu bölge çok yoğun bir kalabalık yaşayacak ve turizm sezonu çok yoğun bir dönem geçirecektir. Ramazan ayında yoğunluğu pek yaşayamıyoruz, hafta sonları gelen oluyor ancak günübirlik olduğundan beklediğimiz sinerjiyi yakalayamadık. Bayramdan sonra çok yoğun bir kalabalık olacağı görüntüsü var. Bunu gelen telefonlardan anlıyoruz. Uzungöl şu anda turizme hazır halde” diye konuştu.

Trabzonspor’un bu sezon gösterdiği başarı sonrası şampiyonluğu bu hafta sonu ilan edeceğini de belirten Akyüz "Ayrıca bu nedenle de Trabzon’a yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunu yapılan yoğun rezervasyonlardan anlıyoruz. İnşallah bu sezon iki yıl içerisinde yaşadığımız pandemi durgunluğunu turizmciler olarak üzerimizden atacağız" diye konuştu.

"İki bayramı bir arada yaşayacağız"

Yaklaşık 2 yıllık durgunluğun ardından bu sezon yoğun geçirmeyi beklediklerini belirten işletmecilerden Yavuz Karatay, “İki yıllık bir durgunluktan sonra bu sezon yoğun bir hareket bekliyoruz. Uzungöl şu anda bayrama zaten hazır durumda. İnsanlar artık o korkuyu aştı inşallah pandemiyi de atlattık sayılır. Güzel bir yaz güzel geçirmeyi umut ediyoruz, yoğunluk bekliyoruz. İnşallah Trabzonspor’un da şampiyonluğu ile iki bayramı bir arada yapacağız Cumartesi ve Pazartesi. Yurt dışından gelecek olanlar var aldığımız bilgiler o yönde. Dolayısıyla yoğun bir yerli turist bekliyoruz. Zaten rezervasyonlar da beklenen seviyede inşallah iyi bir sezon bekliyoruz. Şu sıralar zaman zaman hafta sonları gelenler oluyor” şeklinde konuştu.

Arap turistlerden Papağan "Alex’ yoğun ilgi

Öte yandan Uzungöl’ü ziyarete gelen Arap turistlerin Uzungöl’ün maskotu haline gelen "Alex" isimli papağana ilgi gösterdikleri ve fotoğraf çektirdikleri gözlendi.

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