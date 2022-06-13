Üzümün başkentinde kiraz festivali

Çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle tüm dünyada üne kavuşan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2 yıllık bir aranın ardından yeniden Kiraz Festivali düzenlendi. Üzümü kadar kirazıyla da ön plana çıkmaya başlayan ilçede düzenlenen festivalde dereceye giren üreticilere hem altın hem de mazot hediye edildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde en güzel kiraz seçildi. Uluderbent Mahallesindeki eski Belediye binası önünden Alaşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan festivalde katılımcılar, bando eşliğinde cadde boyunca yürüyerek, Çarşı Meydanı’nda kurulan kiraz yarışma alanına geldi. En güzel kiraz yarışmasında üreticiler, girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından şikayetçi oldu.

Alaşehir Uluderbent Kiraz Festivalinde 41 kiraz üreticisinin katıldığı en güzel kiraz yarışmasında Adem Çakır’ın kirazı birinci seçildi. Jüri üyeliğini Ziraat Mühendisi Dr. Atiye Gizem Gözenç, Ziraat Mühendisi Raşit Köşlü, Ziraat Mühendisi Süleyman Yüksel, Ziraat Mühendisi Hüseyin Çıldır ve Okan Kökten yaptı. Yarışmaya katılan kirazlar, renk, kalibre, sap kuvveti, meyve sertliği, tat, meyvenin şekli alanlarında değerlendirildi. Yarışmaya 41 kiraz üreticisi katıldı. Yarışmalar sonunda Adem Bakır birinci olurken sırasıyla Şevket Çapkın, Cansu Karakuyu, Mustafa Ali Kavcı, Serdar Kürüyüz, Adem Aslan ve Damla Eroğlu ilk altı sırayı paylaştı. Yarışmada iki kişi 6’ncılığı paylaştı. Yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye de çeyrek altın verilirken, diğer 4 yarışmacıya zirai aletler hediye edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yarışmaya katılan tüm çiftçilere yelek hediye ederken, 5 dekarın altında arazisi olan 500 çiftçiye de 30’ar litre mazot desteği verdi. Festivale katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, birinci olan Adem Bakır’a 100 litre mazot hediye etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, "Bizim Alaşehir yöremizin üzümünü, yaprağını, ekmeğini, maden suyunu ve kirazını marka yapmak ve yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak için çalışıyoruz. Bu günde Uluderbent Mahallemizde el emeği göz nuru, kirazlarımız podyumda yerlerini aldı. Hepsi birbirinden güzel benim gözümde hepsi birinci, çünkü o sizin kıymetli ellerinizle emeklerinizle dantel işler gibi topladınız ve bu ürünleri sofralarda yer buldurmak için çalışıyorsunuz." dedi. Başkan Öküzcüoğlu’nun ’Fiyatlardan memnun musunuz’ sorusu üzerine üreticiler, "Hayır bir kilo kiraz bir kilo mazot almıyor’ demeleri üzerine, "Bundan sonra inşallah iyi fiyatla satarsınız, dedi.

Festivale katılan kiraz üreticisi İdris Topal, "Kiraz üreticisi olarak maalesef bu sene çok buruk bir yıl geçiriyoruz. Geçen sene 60-70 liradan açılan piyasa bu sene 40-50 liradan açıldı. Maliyetler üç katı arttı. Kiraz en az 100 lira olması gerekiyordu. Ama 40-50 lira gibi fiyatlarla açıldı, şu anda 20 liraya düştü. Üretici mağdur, üretici üzgün" dedi.

En güzel kirazı yetiştiren Adem Bakır ise şunları söyledi: "Kimyasal gübre kullanmıyorum, göktaş ve ilaç uygulamasını zamanında yapıyorum. Susuz yetişiyor, bir kilo kirazımız bir litre mazot almıyor. Fiyatlar çok düşük maliyetler yüksek, ilaç, gübre maliyetleri yüksek."

"Alaşehir denince akla ilk üzüm gelir"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "Alaşehir denince akla üzüm gelir, ancak burada üzümle birlikte aynı zamanda kiraz akla gelir. Tabi ki bu tür festivallerin en önemli özelliği hem yörenin, hem de ürününün tanıtılmasıdır. Bu festivallerin hem ilçemizin hem de ilçemizde üretilen ürünlerin adının duyurulmasında çok büyük bir önemi var. Önümüzdeki yıllarda da mahallemizi kiraz üretim merkezi olur diye düşünüyorum. Alaşehir kiraz denince akla gelen ilçelerden birisi olacaktır. Bu konuda bizler kamu olarak, elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızda bizim bu desteklerimizle daha iyi, daha kaliteli ürün yetiştirecekler."

Uluderbent Mahallesi’nde düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivaline Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.